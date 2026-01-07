Đặc vụ CIA từng 'bán danh tính loạt điệp viên' chết trong tù

Đặc vụ CIA Aldrich Ames, người bị kết án tù chung thân vì bán danh tính loạt điệp viên Mỹ cho Liên Xô, đã qua đời trong trại giam ở tuổi 84.

Cục Quản lý Nhà tù Mỹ thông báo đặc vụ của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Aldrich Ames đã qua đời trong trại giam hôm 5/1. Ames đang thụ án tù chung thân vì bán bí mật cho Liên Xô.

Ames từng làm chuyên viên phân tích phản gián cho CIA trong 31 năm. Đặc vụ này bị kết tội bán thông tin cho Liên Xô năm 1985-1993 để đổi lấy hơn 2,5 triệu USD, dẫn tới việc làm lộ các nhiệm vụ bí mật và khiến hàng chục điệp viên làm việc cho Mỹ thiệt mạng.

Ames từng là người phụ trách bộ phận Liên Xô trong nhóm phản gián của CIA và đã cung cấp cho Liên Xô danh tính của hàng chục người Nga đang làm gián điệp cho Mỹ. Lối sống xa hoa của Ames và vợ khi đó đã gây ra sự nghi ngờ, như hai người sở hữu tiền mặt trong các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, lái xe Jaguar đắt tiền và tiêu 50.000 USD mỗi năm bằng thẻ tín dụng.

Đặc vụ CIA Aldrich Ames trong một phiên tòa năm 1994. Ảnh: AFP

Theo các công tố viên liên bang Mỹ, Ames tiếp tục bán thông tin cho Nga sau khi Liên Xô tan rã, tới khi bị vạch trần vào năm 1994. Do những thông tin giả từ Ames, giới chức CIA nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch cho các cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan, George HW Bush và các quan chức cấp cao khác.

Vụ truy tố Ames ở thời điểm đó đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Moskva, trong lúc Nga và Mỹ đang cố gắng bình thường hóa quan hệ sau khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Giám đốc CIA lúc bấy giờ là James Woolsey từ chức vì bê bối này, sau khi từ chối sa thải hoặc giáng chức các đồng nghiệp có liên quan tại trụ sở cơ quan ở Langley, Virginia.

Tổng thống Mỹ khi đó Bill Clinton đã gọi sự việc của Ames là "vô cùng nghiêm trọng" và cho rằng nó có thể làm tổn hại quan hệ với Moskva. Tuy nhiên, Nga hạ thấp tầm quan trọng của sự việc và một nhà ngoại giao Nga nói người Mỹ "quá đa cảm". Mỹ sau đó trục xuất nhà ngoại giao cấp cao Nga Aleksander Lysenko, người bị cáo buộc có liên quan đến Ames, sau khi Nga từ chối triệu ông này về nước.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)