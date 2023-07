Đặc trưng của những dự án spa mang thương hiệu Goco Hospitality

Goco Spa Venice là một trong những spa nổi tiếng của Goco Hospitality tại châu Âu. Khu spa thuộc một phần của resort JW Marriott Venice Resort and Spa. Goco Spa có 8 phòng trị liệu và thẩm mỹ cùng nhiều không gian thư giãn, chăm sóc sức khỏe cho nam và nữ. Kể từ khi ra mắt, Goco Spa Venice đã sở hữu "bộ sưu tập" giải thưởng như "Best Luxury Resort Spa" tại Italy (từ năm 2016-2019), Best New European Spa 2015…