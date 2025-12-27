Đặc sản 4 sao đổ về TP HCM 'cháy hàng' dịp Tết

Gạo ST25, lạp xưởng Sóc Trăng, tôm thẻ biển Phú Quốc đổ về TP HCM, được người tiêu dùng ưa chuộng, có sản phẩm bán hết chỉ sau một giờ mở bán.

Mang tôm thẻ biển khô từ Kiên Giang cũ (nay là An Giang) đến TP HCM, ông Thanh - đại diện một cơ sở sản xuất - cho biết lượng hàng gần 10 kg chuẩn bị để giới thiệu cho khách đã nhanh chóng bán hết trong 1 giờ. Theo ông, tôm được ngư dân đánh bắt tự nhiên, sau đó sấy bằng công nghệ lạnh gồm sấy tuần hoàn khí nóng và chân không, thay cho phương pháp phơi nắng truyền thống. Quy trình này giúp tôm giữ màu đẹp, thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên và bảo quản lâu hơn, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn hay tồn dư hóa chất.

Nhờ chất lượng ổn định, nhiều khách đã mua vài kg để dùng trong dịp Tết hoặc làm quà biếu, dù giá bán ở mức 1,5-1,6 triệu đồng một kg. "Tôi chỉ mang đến thành phố số lượng nhỏ để thăm dò thị trường, không ngờ lại cháy hàng", ông Thanh nói.

Tôm thẻ biển sấy khô giá 1,5 triệu đồng một kg đươc mua hết trong 1 giờ. Ảnh: Thi Hà

Bên cạnh tôm khô, gạo ST25 và gạo chim rơi do ông Thanh kinh doanh cũng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều. Đại diện cơ sở sản xuất sản phẩm này cho biết, cả hai sản phẩm đều đạt OCOP 4 sao (chương trình mỗi xã một sản phẩm). Riêng gạo chim rơi là dòng vi sinh, được gieo trồng trên vùng tôm - lúa hữu cơ Miệt Thứ, Kiên Giang (nay thuộc An Giang), gắn với câu chuyện hạt giống do chim tha về và đánh rơi. Mỗi túi gạo 5 kg được ông bán khoảng 170.000 đồng, tương đương 35.000 đồng một kg.

Không khí mua sắm cũng sôi động với các sản phẩm chế biến sẵn. Lạp xưởng Sóc Trăng Quảng Trân thu hút đông khách ngay từ đầu giờ chiều ngày 26/12, trong đó lạp xưởng bò và lạp xưởng tôm bán chạy nhất. Đại diện cơ sở cho biết từ đầu tháng 12 đến nay, lượng đơn đặt hàng đã tăng khoảng 10-20% so với những tháng trước.

"Chúng tôi mang đến TP HCM sáu loại đặc sản, đa số đạt OCOP 3-4 sao, vừa để bán hàng vừa quảng bá và tìm kiếm cơ hội kết nối với các cửa hàng thực phẩm sạch, đơn vị phân phối", ông Khanh chia sẻ.

Với người tiêu dùng TP HCM, việc tiếp cận nhiều đặc sản vùng miền ngay trong dịp cuối năm giúp họ có thêm lựa chọn cho mâm cơm và quà biếu Tết. Chị Hằng, sống tại phường Xuân Hòa, cho biết ngoài lạp xưởng, các loại khô miền Tây và gạo ngon, chị còn mua thêm chả mực Hạ Long đạt OCOP 3 sao đúng chuẩn Quảng Ninh để dùng và biếu người thân.

Theo ông Lê Viết Bình, Phó chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam, việc đưa sản phẩm OCOP vào TP HCM trong giai đoạn cao điểm cuối năm nhằm mở rộng kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng. Các sản phẩm này được giới thiệu tại chương trình "OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực", diễn ra từ ngày 26 đến 28/12 tại TP HCM, với khoảng 200 gian hàng trưng bày đặc sản từ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và nhiều địa phương khác. Phần lớn sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, một số đơn vị còn kết hợp bán trực tiếp và livestream để mở rộng kênh tiếp cận trong mùa mua sắm Tết.

Thi Hà