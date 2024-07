Đặc quyền tại tòa tháp 'ngắm pháo hoa đẹp nhất' Đà Nẵng

Tòa tháp S3 thuộc quần thể Sun Symphony Residence có tầm nhìn ngắm lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ở vị trí trực diện nhất, cùng bộ sưu tập tiện ích cao cấp.

Đây là tòa tháp cuối cùng được nhà phát triển bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng Sun Property (thành viên Sun Group) giới thiệu tại quần thể năng động, hiện đại Sun Symphony Residence. Tòa S3 có vị trí nằm kề bên sông Hàn, gần cầu quay và là tọa độ ngắm pháo hoa đẹp nhất Đà Nẵng.

Khán đài ngắm pháo hoa "hạng nhất"

Cuối năm 2023, trên khắp các diễn đàn đặt chỗ, giới nhà giàu tại Dubai đua nhau "săn lùng" những căn hộ có tầm nhìn ngắm pháo hoa hướng ra tòa nhà Burj Khalifa đẹp nhất thành phố. Theo những vị khách thượng lưu, đón năm mới trong một căn penthouse sang trọng, bên ngoài khung cửa là những chùm pháo hoa rực rỡ là cảnh tượng họ muốn "khoe" với cả thế giới.

Những căn hộ có tầm nhìn ngắm pháo hoa được báo giá đến gần 22.000 USD mỗi đêm (khoảng 500 triệu đồng) đi kèm vô số điều khoản như lưu trú tối thiểu 3 đêm hay đặt trước cả tháng vẫn được cho thuê hết sạch. Theo đại diện một đại lý bất động sản tại Dubai, giá thuê các căn hộ cao cấp để thưởng thức pháo hoa dịp năm mới 2024 tăng 20-30% so với cùng kỳ.

Tại Đà Nẵng, mỗi dịp Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF được tổ chức vào mùa hè, hàng triệu lượt khách đổ về đây để chiêm ngưỡng những màn trình diễn đặc sắc. Công suất phòng lưu trú thường xuyên đạt 100%, số chuyến bay các ngày cuối tuần có pháo hoa tăng 40% so với ngày thường. Thống kê lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong 1 tháng diễn ra DIFF 2024 cao hơn đến 60% so với năm 2023, trong khi năm 2023 lượng khách đã tăng gần 30% so với kỳ DIFF gần nhất. Việc sở hữu một tấm vé ngắm pháo hoa tầm gần đã trở thành nhu cầu của không ít du khách, người dân.

Cư dân S3 có thể ngắm pháo hoa ngay trước tầm mắt. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, nhờ lợi thế vị trí, tháp S3 thuộc quần thể Sun Symphony Residence sẽ là tòa tháp sở hữu tầm nhìn ngắm pháo hoa ở góc trực diện và mãn nhãn nhất. Sống tại căn hộ S3 đồng nghĩa, mỗi mùa hè, không cần xuống phố chen chân vào dòng người đông đúc, cư dân có thể chiêm ngưỡng những họa phẩm của ánh sáng và nghệ thuật ngay tại ngôi nhà của mình.

"Tại Sun Symphony Residence, tòa tháp S3 là khán đài hạng nhất để chiêm ngưỡng những tác phẩm pháo hoa ngay từ ban công căn hộ, cũng sở hữu những đặc quyền sống đẳng cấp bậc nhất dự án", đại diện Sun Property chia sẻ.

Chuỗi đặc quyền đẳng cấp

Quần thể Sun Symphony Residence được xây dựng như một thương cảng phồn hoa sông Hàn, dự kiến sẽ có 3 bến thủy, trong đó, riêng một bến đặt ngay dưới chân tòa tháp S3. Tương lai, chỉ cần bước xuống chân tòa nhà, cư dân có thể thỏa mãn thú chơi du thuyền hàng hiệu, du ngoạn sông Hàn cùng gia đình, bạn bè.

Phối cảnh minh họa tháp S3. Ảnh: Sun Property

S3 cũng là tòa tháp duy nhất tại Sun Symphony Residence sở hữu tới hai bể bơi: một bể bơi vô cực tầm nhìn hướng thẳng ra sông Hàn và một bể bơi bốn mùa trong nhà.

Chưa kể, tại đây, cư dân còn được hưởng bộ sưu tập tiện ích all-in-one ưu tiên trải nghiệm của cư dân, tôn trọng tự nhiên, thiết lập phong cách sống mới của cả quần thể như: công viên Central Park 5000 m2, phòng gym, spa, kids club, các khu vui chơi - thể thao ngoài trời, đường dạo bộ ven sông... đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn, tập luyện, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Mọi căn hộ tại S3 đều có thể ngắm trọn những cảnh sắc thiên nhiên nổi tiếng của Đà Nẵng, từ biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, sông Hàn, vịnh Đà Nẵng hay đỉnh Bà Nà. Đồng thời, từng căn hộ được các kiến trúc sư đến từ đơn vị thiết kế nổi tiếng Aedas khéo léo vẽ nên chất sang trọng, sành điệu vào từng đường nét.

Bến thủy dưới chân tòa tháp. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Mọi căn hộ tại đây đều có thiết kế thông minh, tối ưu với cửa kính lớn, ban công rộng, chiều rộng và sâu đạt tỷ lệ để thiên nhiên xâm nhập vào mọi không gian. Đội ngũ kiến trúc sư còn tạo ra những sản phẩm độc bản, các căn hộ hàng hiệu như căn hộ hai mặt tiền (dual front) với một bên ngắm biển Mỹ Khê, một bên nhìn ra sông Hàn, các "dinh thự trên không" gardenhouse, penthouse số lượng hữu hạn, dễ dàng bố trí sân vườn trên mái, bể bơi riêng...

Cùng với đó từng vật liệu xây dựng, đường nét trang trí của tòa tháp cũng được các kiến trúc sư chăm chút và tinh chọn. Kính được sử dụng tại căn hộ là kính Low-e 3 lớp cao cấp với công năng giảm bức xạ, cách nhiệt, tự làm sạch khi trời mưa.

Đại diện Sun Property cho biết, các đường phân vị đứng chạy dọc tòa tháp được sử dụng vật liệu hợp kim cao cấp để liên kết, tạo hiệu ứng thị giác tựa hình ảnh "Rồng bay lên". Ở điểm cao nhất của tòa tháp, kiến trúc và nghệ thuật chiếu sáng hòa hợp khéo léo tạo ra hình ảnh viên ngọc, hòa vào bức tranh tổng thể phác họa hình tượng "Long châu nhả ngọc". "Đây là hình tượng thể hiện sự hội tụ tinh hoa, gửi gắm khát vọng về cuộc sống thịnh vượng ở nơi thế đất tụ thủy sinh khí, tụ lộc", đại diện Sun Property chia sẻ.

Công viên Central Park 5000 m2 của cả quần thể. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Tòa S3 của Sun Symphony Residence còn tọa lạc trên trục đường giao thương sầm uất của thành phố là đường Trần Hưng Đạo, nhờ đó, từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính thành phố, biển Mỹ Khê, Da Nang Downtown hay sân bay quốc tế Đà Nẵng... Tương lai khi hầm vượt sông Hàn qua dự án thành hình, việc kết nối di chuyển đến các khu vực trong thành phố càng được rút ngắn.

Với tọa độ tại khu thương mại sôi động của bờ Đông sông Hàn - trung tâm hành chính, du lịch, dịch vụ và tài chính mới, tòa tháp S3 nói riêng, quần thể Sun Symphony Residence nói chung sẽ trở thành tâm điểm của thành phố đáng đến - đáng sống - đáng đầu tư. Đồng thời, quần thể này còn được kỳ vọng trở thành ngôi nhà của giới thành đạt toàn cầu khi đến Đà Nẵng an cư, làm việc lâu dài.

Yên Chi