Đặc quyền ngắm pháo hoa từ ban công căn hộ The Xanh 2 Cát Bà

Hải PhòngTòa The Xanh 2 tại thành phố vịnh trung tâm Xanh Island nằm trực diện sân khấu trình diễn pháo hoa, mang đến tầm nhìn đặc quyền cho chủ nhân căn hộ.

Những ngày đầu tháng 5, bãi tắm Các Bà (Ladies Beach) tại vịnh trung tâm Cát Bà (Hải Phòng) sôi động hơn với sân khấu nghệ thuật cùng các tiết mục trình diễn sáng sáng, biểu diễn vòng xoáy, lộn nhào táo bạo của vận động viên diễn tập "Bản giao hưởng Đảo Xanh" (Symphony of The Green Island).

Lần đầu tiên có mặt tại Cát Bà, chương trình kỳ vọng tạo nên bước chuyển mình cho hòn đảo trên bản đồ du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Bãi tắm Các Bà hóa sân khấu nghệ thuật trong sự kiện diễn tập "Bản giao hưởng Đảo Xanh". Ảnh: Ánh Dương

Nằm gần bãi tắm Các Bà, tòa tháp The Xanh 2 nổi bật với thế đất tựa núi hướng biển, cùng thiết kế mang đậm văn hóa bản địa. Tòa tháp lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền mộc vững chãi giữa biển.

Từ ban công căn hộ, cư dân có thể hướng tầm nhìn ra bãi tắm Các Bà, nơi diễn ra show diễn nghệ thuật "Bản giao hưởng Đảo Xanh" với vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Đây là sự kết hợp âm nhạc, ánh sáng, thể thao mạo hiểm và pháo hoa được dàn dựng công phu.

Nhờ vị trí đắc địa, tòa tháp The Xanh 2 trở thành "khán đài" để ngắm các màn trình diễn cũng như pháo hoa.

Show diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" ra mắt trong tháng 5. Ảnh: Sun Property

Khác biệt của The Xanh 2 còn đến từ số lượng căn hộ view pháo hoa vượt trội so với tòa căn hộ đã ra mắt trước đó - The Xanh 1. Từng căn hộ được trau chuốt tỉ mỉ về thiết kế để tối ưu trải nghiệm thị giác. Chiều cao trần lên đến 3,5m, ban công rộng 1,2 m. Hệ cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, mang đến tầm nhìn rộng mở ra biển và sân khấu trung tâm.

Tại đây, cư dân có thể tổ chức những bữa tiệc riêng tư, biến ban công hay phòng khách thành khán phòng riêng để ngắm những màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa sống động bên bờ biển.

Không dừng lại ở giá trị tận hưởng, chủ nhân các căn hộ tầm nhìn pháo hoa tại The Xanh 2 còn sở hữu giá trị sinh lời bậc nhất dự án, đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp tại Cát Bà.

Nhiều chuyên gia cho biết, những sản phẩm bất động sản tầm nhìn ngắm pháo hoa tạo sự khác biệt trên thị trường, thu hút giới đầu tư như dự án Sun Symphony Residence (Đà Nẵng) tọa lạc bên dòng sông Hàn.

Mỗi căn hộ tại đây không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn mang đến đặc quyền chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa. Theo Sun Property, những dự án có tầm nhìn ngắm Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm có thanh khoản cao, nhờ hội tụ cả giá trị tận hưởng và tiềm năng đầu tư.

Mỗi căn hộ được thiết kế ban công rộng thoáng cùng hệ cửa kính lớn. Ảnh: Sun Property

Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cát Bà đón hơn 50.000 lượt khách. Đây là tiền đề để du lịch Cát Bà bứt phá trong giai đoạn hè cao điểm, nhất là khi "Bản giao hưởng Đảo Xanh" ra mắt.

Theo đó, hiệu suất sinh lời từ dòng căn hộ The Xanh 2 được kỳ vọng vượt trội so khi lượng khách ổn định và nhu cầu trải nghiệm riêng tư gia tăng.

Song Anh