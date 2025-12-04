Đặc quyền ít người biết của hạng ghế phổ thông

Dụng cụ vệ sinh cá nhân, đồ ăn vặt, nước ép là những thứ miễn phí mà nhiều hãng hàng không cung cấp cho khách hạng ghế phổ thông trên chuyến bay.

Quản lý dịch vụ bay kiêm ngôi sao của chương trình truyền hình Love Is Blind, Ashleigh Berry, chia sẻ về những quyền lợi trên máy bay mà hành khách ngồi ghế phổ thông thường bỏ lỡ. Berry làm việc tại hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh.

Theo Berry, trên máy bay có những khu vực bí mật nhiều hành khách thậm chí không biết chúng tồn tại. "Nhưng đó lại là nơi chứa nhiều thứ dành cho khách của chúng tôi", cô nói.

Ashleigh Berry trong chương trình Love is Blind. Ảnh: Grazia Daily

Đầu tiên là những giỏ đồ ăn vặt miễn phí thường đặt trong khu vực bếp, được lấp đầy bởi bánh Oreo, chocolate đến khoai tây chiên gói nhỏ. Với hạng ghế phổ thông cao cấp, hành khách sẽ được phục vụ đồ ăn "sang chảnh" hơn như khoai tây chiên hảo hạng, kẹo dẻo, bịt mắt và tất dự phòng. Nữ tiếp viên cho biết kho đồ ăn bí mật này thường ít khách biết đến, ngay cả khi họ mua vé và trên vé có ghi rõ. Tuy nhiên, miễn phí đồ ăn thường không nằm trong chính sách của các hãng bay giá rẻ.

Cây bút du lịch người Anh Amy Jones chia sẻ từng tình cờ phát hiện "kho báu đồ ăn vặt miễn phí" khi trên đường ra nhà vệ sinh ở khoang phổ thông. Sau khi hỏi tiếp viên về giỏ đồ ăn, cô được phép "tự lấy" chocolate Cadbury, bánh quy giòn, bánh quy bơ, thậm chí cả nước cam và táo miễn phí.

Ghế phổ thông của hãng Virgin. Ảnh: Fly with virgin atlantic

"Kho báu" miễn phí tiếp theo mà khách ngồi khoang phổ thông được sử dụng là ngăn kéo bí mật được đặt dưới bồn rửa tay trong nhà vệ sinh trên máy bay. Hộp này chứa băng vệ sinh, các sản phẩm vệ sinh cá nhân dành cho hành khách khi cần. Berry thường được hành khách hỏi xin băng vệ sinh và cô luôn chỉ cho khách nơi cất các món đồ này.

Anh Minh (Theo DM, Express)