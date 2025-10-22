Đặc quyền của từng hạng vé 8Wonder Winter 2025

Sự kiện âm nhạc có Alicia Keys, Dimash, Văn Mai Hương, Hieuthuhai, Maydays vừa công bố các hạng vé, sơ đồ chỗ ngồi cùng những đặc quyền đi kèm.

8Wonder Winter 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) ngày 6/12. Ban tổ chức vừa công bố sơ đồ hạng vé cùng những đặc quyền đa dạng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm âm nhạc của khán giả. Theo ban tổ chức, điều này hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc hội bùng nổ cảm xúc và rực rỡ ánh sáng cho khán giả.

Nữ ca sĩ Alicia Keys góp mặt trong đêm nhạc 8Wonder Winter 2025 – Symphony of Stars. Ảnh: BTC

Hạng vé cao nhất – Skybox có góc nhìn chính diện bao trọn toàn bộ sân khấu, với không gian lounge riêng biệt, sofa ngồi, ẩm thực chuẩn 5 sao và đồ uống phục vụ không giới hạn. Đây là lựa chọn dành các khán giả muốn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng tư.

Hạng VVIP có vị trí gần sân khấu hơn Skybox, giúp khán giả có thể cảm nhận sự giao hòa giữa ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Hạng vé này vừa đủ gần để bắt trọn năng lượng từ sân khấu, vừa đủ xa để thư giãn và tận hưởng từng giai điệu trong không gian riêng tư. Ngoài ẩm thực, đồ uống phục vụ không giới hạn, ghế lounge rộng rãi giúp khán giả thưởng thức sự kiện theo đúng tinh thần lễ hội. Theo ban tổ chức, đây là lựa chọn dành cho những ai yêu sự phóng khoáng, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc sống động trong bữa tiệc âm nhạc.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá bán từng hạng vé. Ảnh: BTC

Khu vực GA – Standing Zone được xem là tâm điểm sôi động của 8Wonder Winter 2025, nơi âm nhạc kết nối hàng nghìn khán giả trong cùng một không gian bùng nổ. Với lợi thế đứng sát sân khấu, người tham dự có thể cảm nhận rõ từng nhịp bass, ánh sáng và tiết tấu, tạo nên trải nghiệm cuồng nhiệt.

GA Zone mang đậm tinh thần festival hiện đại, cho phép khán giả tự do nhảy, hát, hò reo và hòa mình vào không khí. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu sự tự do, năng động và muốn tận hưởng cảm giác "cháy" hết mình trong đêm đại nhạc hội

Theo ban tổ chức, từ Skybox sang trọng đến GA sôi động, mỗi hạng vé đều mang đến một trải nghiệm riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

8Wonder Winter 2025 – Symphony of Stars do Tập đoàn Vingroup tổ chức. Tâm điểm của đêm diễn là Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân 17 giải Grammy, lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam. Ngoài ra có giọng ca người Kazakhstan Dimash – sở hữu quãng giọng rộng và có thể hát bằng 13 thứ tiếng khác nhau.

Văn Mai Hương, Hieuthuhai, Maydays là những đại diện của Việt Nam sẽ cùng biểu diễn trên sân khấu 8Wonder Winter 2025.

Yên Chi