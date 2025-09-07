Đặc quyền của hai hạng vé cao nhất 'La Tiên Show: The Cội'

Khánh HòaKhán giả sở hữu vé hạng VVIP và VIP sẽ được ôtô đưa đón tận thảm đỏ, qua lối đi riêng đến thẳng chỗ ngồi với tầm nhìn thẳng bao quát sân khấu.

La Tiên Show: The Cội là chương trình nghệ thuật diễn ra ở Nha Trang trong tháng 9, quy tụ dàn nghệ sĩ như Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Hoàng Thùy Linh... Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình kết hợp âm nhạc truyền thống đương đại, thể hiện sự giao thoa độc đáo giữa các dòng chảy nghệ thuật.

Hình tượng Trống Đồng và Chim Lạc xuất hiện tại La Tiên Show: The Cội. Ảnh: Tập đoàn KDI

Hai hạng vé cao nhất VVIP và VIP đi kèm nhiều đặc quyền: ôtô đưa đón tận thảm đỏ, qua lối đi riêng đến thẳng chỗ ngồi. Vị trí ghế ngồi của VIP và VVIP cũng được đặc biệt sắp đặt, đảm bảo tầm nhìn bắt trọn từng khung hình sân khấu giữa một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Từng hàng ghế được bố trí để khách mời cảm nhận thiên nhiên nguyên bản, tận hưởng một hành trình nghệ thuật mang dấu ấn truyền thống và hiện đại.

Theo đại diện ban tổ chức, đêm diễn hấp dẫn khi mở ra hành trình đưa khán giả tìm về bản sắc Việt: nơi truyền thống nghìn năm gặp gỡ tinh thần đương đại ngay giữa Bắc Nha Trang - nơi được ví là "đất tiên vịnh ngọc".

"La Tiên Show: The Cội" kết hợp giữa cội nguồn văn hóa dân tộc, bản sắc địa phương và nghệ thuật đương đại. Ảnh: Tập đoàn KDI

Theo đơn vị tổ chức, sân khấu được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật thị giác khổng lồ, ứng dụng đồng bộ những công nghệ hiện đại nhất: từ mapping 3D, hiệu ứng laser, màn hình LED khổng lồ cho đến hệ thống sàn nâng hạ đa chiều. Mỗi tiết mục sẽ mang đến những điểm chạm xúc cảm đặc biệt, nơi ánh sáng, âm thanh và hình ảnh đan cài, biến chuyển liên tục, tái hiện vẻ đẹp của văn hóa Việt. Khán giả sẽ không chỉ "nghe" âm nhạc, mà còn "nhìn" thấy văn hóa, "chạm" được tinh thần dân tộc qua từng thước cảnh siêu thực.

Khoảnh khắc hé lộ công trình biểu tượng Trống Đồng khổng lồ cao 20 mét sắp xuất hiện tại Nha Trang. Ảnh: Tập đoàn KDI

Điểm đặc biệt làm nên dấu ấn của The Cội còn là sự giao thoa giữa các dòng chảy nghệ thuật. Từ acapella mộc mạc, âm hưởng nhạc cụ truyền thống da diết, cho đến những phong cách đương đại bùng nổ.

Các tiết mục chưa được hé lộ, tuy vậy dưới bàn tay dàn dựng của Giám đốc âm nhạc - Nhạc sĩ Huy Tuấn, mỗi nghệ sĩ trở thành mảnh ghép giàu cá tính, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa chiều. Trong đó, giọng ca của Tùng Dương nội lực, mạnh mẽ và hào hùng. "Nữ hoàng" Bùi Lan Hương lại đưa khán giả qua những chiều sâu xúc cảm trong các bản nhạc tình da diết. Hoàng Thùy Linh và Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện sự kết nối giữa nhịp điệu truyền thống và phong cách hiện đại. Rapper Double2T đại diện cho chất nhạc bùng nổ, phóng khoáng, tự do. Cùng với "nhân tố bí ẩn" Oplus Band luôn sáng tạo trong hành trình làm nghệ thuật.

La Tiên Show: The Cội thể hiện tinh thần chung: kế thừa, tôn vinh và tiếp nối tinh hoa văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tinh thần này cũng là tâm huyết của Tập đoàn KDI, chủ đầu tư dự án La Tiên Villa – nơi diễn ra nhạc hội này.

Yên Chi