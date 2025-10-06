Đặc quyền các hạng vé xem concert G-DRAGON

Vé concert "G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]" tại 8Wonder Ocean City sẽ mở bán vào ngày 7, 8 và 9/10, mức giá 2 - 8 triệu đồng với các đặc quyền riêng.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] đã đi qua nhiều thành phố lớn trên thế giới, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Chuyến lưu diễn thế giới của nam ca sĩ Hàn Quốc sẽ dừng chân tại 8Wonder Ocean City – Vinhomes Ocean Park 3, vào ngày 8/11 tới đây.

Mức giá vé và sơ đồ chỗ ngồi cho đêm concert vừa được ban tổ chức công bố với những đặc quyền riêng cho các fan.

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 3, vào ngày 8/11. Ảnh: BTC

Cụ thể, các vé hạng VVIP được bán với mức giá 8 triệu đồng, vị trí gần G-DRAGON. Ngoài cơ hội ngồi ở vị trí sát sân khấu, mức vé này còn có quyền lợi tham dự buổi sound-check (xem tổng duyệt). Chủ nhân của những tấm vé VVIP còn được tiễn G-DRAGON trong sự kiện send off (chào tạm biệt nghệ sĩ sau buổi diễn). Đi kèm với đó là bộ quà tặng độc quyền gồm thẻ, dây đeo và card ảnh, trở thành kỷ vật đặc biệt cho sự kiện.

Hạng vé VIP với mức giá 7,3 triệu đồng được bố trí ở khu vực gần sân khấu với góc nhìn thoáng. Ngoài ra, hạng vé này cũng giúp fan hòa mình vào buổi tổng duyệt sound check, có cơ hội tiếp xúc với nam ca sĩ trong khoảnh cách gần cùng bộ quà tặng độc quyền đi kèm.

Ban tổ chức công bố giá vé và sơ đồ cho đêm diễn tại Vinhomes Ocean Park 3. Ảnh: BTC

Hạng vé Premium giá 6,5 triệu đồng có góc nhìn chính diện, bao quát toàn bộ sân khấu. Từng hàng ghế tại khu vực này đều được đảm bảo tầm nhìn đẹp, mang lại trải nghiệm thoải mái cho khán giả.

Nếu muốn hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của concert, các khu vực GA chính lựa chọn hợp lý. Đặc biệt, GA 2 - vị trí trung tâm ngay sau khu VIP với khoảnh cách vừa bắt trọn sân khấu vừa cảm nhận hết nguồn năng lượng bùng nổ của các nghệ sĩ từ sân khấu.

Hệ thống ghế CAT từ CAT1 đến CAT6 giúp khán giả "đu idol" một cách thoải mái. Ở CAT1, CAT2 fan vẫn có thể cảm nhận sức nóng từ sân khấu, trong khi các hạng CAT3, CAT4 có vị trí không quá xa. CAT5, CAT6 có góc nhìn bao quát, nơi có thể ngắm trọn toàn cảnh sân khấu hoành tráng. Các hạng vé CAT với mức giá dễ tiếp cận từ 3 đến 6 triệu đồng, mang đến trải nghiệm thoải mái cho fan.

Lịch mở bán vé trong tháng 10. Ảnh: BTC

Là thành viên gạo cội của Big Bang, G-DRAGON từ lâu đã được xem như nguồn cảm hứng thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-Pop trên toàn cầu, nổi bật với âm nhạc đột phá cùng sức ảnh hưởng định hình xu hướng thời trang. Sau 7 năm vắng bóng các dự án solo, anh đã có màn trở lại vào năm 2024 với single Power, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng. Tiếp nối thành công ấy, ngày 25-2-2025, G-DRAGON phát hành album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch, cũng là dự án solo dài hơi đầu tiên sau hơn 11 năm.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] là chuyến lưu diễn toàn cầu lần thứ ba của nghệ sĩ nhằm quảng bá album này. Khởi động tại Hàn hồi tháng 3, tour diễn gây "bão" khi bán sạch 60.000 vé hai đêm mở màn trong 16 phút. Tiếp nối là chặng Macau với ba đêm liên tiếp chật kín 36.000 người, ghi nhận hơn 7 triệu lượt truy cập hệ thống đặt vé cùng lúc. Ở Paris (Pháp), 29.000 vé tại sân khấu La Défense Arena nhanh chóng hết vé, đưa G-DRAGON trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có concert solo lớn nhất tại châu Âu.

Yên Chi