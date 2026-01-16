Đặc phái viên Nhà Trắng: Mỹ muốn xử lý vấn đề Iran bằng ngoại giao

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff kỳ vọng căng thẳng với Iran có thể được giải quyết bằng ngoại giao thay vì biện pháp quân sự.

Tại hội thảo do Hội đồng Israel - Mỹ tổ chức ở Florida ngày 15/1, đặc phái viên của Nhà Trắng về các vấn đề Trung Đông Steve Witkoff cho hay Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu cảnh báo tới Iran và ra lệnh cho các cố vấn liên hệ trực tiếp với giới chức ở Tehran để thảo luận về tình hình biểu tình tại quốc gia Trung Đông.

Khi được hỏi về những bước đi tiếp theo, đặc phái viên Witkoff cho hay Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì quân sự. "Tôi hy vọng sẽ đạt được giải pháp ngoại giao trên 4 vấn đề chủ chốt", ông nói.

Witkoff cho rằng Iran có thể sẵn sàng thỏa hiệp về cả bốn nội dung là chương trình hạt nhân, kho tên lửa đạn đạo, lượng vật liệu hạt nhân làm giàu mà Tehran đang sở hữu, cũng như các lực lượng dân quân ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn trong khu vực.

"Nếu họ muốn hội nhập quốc tế trở lại, chúng ta có thể giải quyết bốn vấn đề đó bằng ngoại giao, thì đó sẽ là một giải pháp tuyệt vời. Lựa chọn còn lại sẽ là lựa chọn tồi", Witkoff nói, dường như ám chỉ kịch bản Mỹ can thiệp quân sự vào Iran.

Đặc phái viên Nhà Trắng về các vấn đề Trung Đông Steve Witkoff phát biểu ngày 15/1 tại Florida. Ảnh: IAC

Iran chưa bình luận về tuyên bố trên. Căng thẳng Washington - Tehran leo thang giữa những quan ngại về các cuộc biểu tình xảy ra tại Iran từ cuối năm ngoái.

Giới chức Iran cho hay ít nhất 109 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng, nhưng chưa công bố thống kê về thương vong trong các cuộc biểu tình. Trong khi đó, các nhóm nhân quyền cho rằng ít nhất 2.677 người đã chết. Tổng thống Trump từng cảnh báo khả năng can thiệp vào Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

Đến 15/1, các cuộc biểu tình ở Iran dường như đã lắng xuống. Tại thủ đô Tehran, các nhân chứng cho biết những buổi sáng gần đây không còn dấu hiệu các đống lửa được đốt đêm trước hay gạch đá trên đường phố.

Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Ai Cập, Oman, Arab Saudi và Qatar trong 48 giờ qua đã nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một cuộc can thiệp quân sự vào Iran sẽ làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu và gây bất ổn cho khu vực vốn đã nhiều biến động. Nỗ lực này dường như đã khiến ông Trump hủy lệnh tập kích Iran vào phút chót.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự cho biết ít nhất một tàu sân bay của Mỹ vẫn đang trên đường đến Trung Đông, dường như để sẵn sàng hành động nếu ông Trump ra quyết định mới.

Trong cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/1, phó đại sứ Iran tại LHQ Hossein Darzi chỉ trích gay gắt Washington vì "can dự trực tiếp để biến tình trạng bất ổn ở Iran leo thang thành bạo lực".

"Dưới cái cớ giả dối là quan ngại cho người dân Iran và những tuyên bố ủng hộ nhân quyền, Mỹ đang tìm cách tự tô vẽ nên hình ảnh là người bạn của người dân Iran, đồng thời đặt nền móng cho sự bất ổn chính trị và can thiệp quân sự dưới luận điệu nhân đạo", ông Darzi nói.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Al Arabiya)