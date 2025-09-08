Đặc phái viên Nga: Ông Putin và ông Trump sẽ ngăn Thế chiến III

Đặc phái viên Kirill Dmitriev cho rằng nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump có thể giúp ngăn chặn Thế chiến III.

"Các lãnh đạo Stalin, Roosevelt và Churchill đã chiến thắng trong Thế chiến II. Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump sẽ ngăn Thế chiến III", ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga, đăng trên mạng xã hội cuối tuần trước.

Quan chức Nga đăng kèm hình ghép, phía trên là ảnh chụp các lãnh đạo Liên Xô, Mỹ, Anh trong Hội nghị Yalta năm 1945, sự kiện đặt nền móng cho trật tự thế giới thời hậu chiến. Bên dưới là bức ảnh chụp ông Putin cùng người đồng cấp Mỹ. Bài đăng cũng có các biểu tượng Nga và Mỹ bắt tay, kèm hình chim bồ câu đại diện cho hòa bình.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump bắt tay tại cuộc họp báo ở Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Đặc phái viên Dmitriev cũng phản bác quan điểm của cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, người cho rằng Moskva "không nghiêm túc" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

"Sai lầm. Hòa bình đang tới gần, nhờ cuộc đối thoại giữa ông Putin và ông Trump. Cách tiếp cận của cựu tổng thống Mỹ Joe Biden đã thất bại. Những nỗ lực cô lập, trừng phạt Nga cũng thất bại. Đối thoại, tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau, cùng giải quyết vấn đề nhằm tìm ra giải pháp lâu dài chính là con đường", ông nói.

Sau khoảng thời gian dài các cuộc đàm phán cấp cao Nga - Mỹ bị gián đoạn, ông Putin và ông Trump gần đây nhiều lần điện đàm, cũng như gặp mặt trực tiếp tại Alaska hồi tháng trước. Giới chức Nga và Mỹ đều ca ngợi đó là cuộc gặp rất hiệu quả, dù chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Tổng thống Putin cuối tháng trước cho rằng "có ánh sáng cuối đường hầm" để giải quyết xung đột Ukraine, nhưng cũng cảnh báo rằng Nga sẽ kết thúc chiến sự bằng vũ lực nếu không tìm được biện pháp ngoại giao.

Ngọc Ánh (Theo RT, AOL, Yahoo News)