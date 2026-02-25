Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Putin

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, hội kiến Tổng thống Putin, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác Việt - Nga.

Trong cuộc hội kiến ngày 24/2 tại Điện Kremlin, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

Đại hội cũng đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các đột phá chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Putin (bên phải) tại cuộc hội kiến. Ảnh: Điện Kremlin

Việt Nam mong muốn và tin tưởng Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung. Việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ chiến lược toàn diện Việt - Nga không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Ông Lê Hoài Trung đã thông tin về các định hướng lớn và ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ và giao thông - vận tải.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Nga khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết, mong sớm được đón Tổng Bí thư thăm Nga, đồng thời sẵn sàng duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược cũng như về quan hệ song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 24/2. Ảnh: Nhân dân

Ông Putin mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột là năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự..., mở rộng sang các lĩnh vực điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chiều 24/2 hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, trong đó thông báo những quan điểm chỉ đạo, đường lối đối ngoại cũng như những định hướng, nhiệm vụ quan trọng của đối ngoại Việt Nam.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội XIV lần đầu tiên khẳng định vai trò, sứ mệnh của đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bắt tay Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước cuộc hội đàm. Ảnh: VOV

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai lãnh đạo cũng chia sẻ và thống nhất nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối của hai bộ trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước, trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Việt Nam và Nga xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2012. Quốc phòng - an ninh là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế - thương mại không ngừng được thúc đẩy thông qua nhiều cơ chế và văn kiện hợp tác chung.

Năng lượng - dầu khí là biểu tượng của sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, với ngọn cờ đầu là Liên doanh Vietsovpetro tại Việt Nam và Liên doanh Rusvietpetro tại Nga. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ phát triển năng động, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ngọc Ánh