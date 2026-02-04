Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc.

Trong cuộc hội kiến tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh chiều 4/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh ông Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng, theo Bộ Ngoại giao.

Ông Tập Cận Bình chúc mừng thành công Đại hội XIV, đánh giá cao Đại hội đã bầu ra ban lãnh đạo khóa mới, đề ra lý luận về đường lối đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, hoàn thành hai mục tiêu "100 năm" nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (trái) và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4/2. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với tư tưởng xuyên suốt "Dân là gốc"; xác lập mô hình tăng trưởng mới; kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Ông khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới; thông qua tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao để củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt có truyền thống hữu nghị lâu đời, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước; Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm, bám sát phương châm "16 chữ", tinh thần "4 tốt" và phương hướng "6 hơn".

Ông cũng nhấn mạnh việc Trung Quốc thông qua Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 15 tại kỳ họp Lưỡng hội tháng 3 sẽ mang lại nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác và phát triển với các nước, trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, khuyến khích hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Đại hội XIV đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV với 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tô Lâm tái đắc cử, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào ngày 18/1/1950. Hai nước xác lập quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 là 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2024. Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam trong năm 2025.

Ngọc Ánh