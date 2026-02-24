Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến các lãnh đạo Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga tại Moskva.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hôm 24/2 có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov tại Moskva, để thông báo về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, theo Bộ Ngoại giao.

Tại hai cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã thông báo về những nội dung chính của Đại hội Đảng. Đại hội nhấn mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường; lần đầu tiên xác định đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev hôm 24/2. Ảnh: VOV

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, quan hệ với Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nêu một số đề xuất về thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với hai Đảng trong thời gian tới.

Hai Chủ tịch đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Medvedev khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và tin cậy của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đề xuất những hướng hợp tác lớn cần thúc đẩy, khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có điện hạt nhân, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục.

Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất nhấn mạnh coi trọng hợp tác liên đảng, triển khai những thỏa thuận đã ký giữa hai Đảng và tiến tới ký Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất cho giai đoạn 2026-2028, trong đó có đào tạo cán bộ, thúc đẩy hợp tác giữa hai Học viện chính trị của hai Đảng; tiến hành họp cơ chế hợp tác giữa hai Đảng vào cuối năm 2026-2027, thúc đẩy hợp tác giữa phong trào thanh niên của hai Đảng, tổ chức hiệu quả Năm chéo về hợp tác khoa học và giáo dục trong năm 2026.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov hôm 24/2. Ảnh: VOV

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí cùng phối hợp thúc đẩy quan hệ trên kênh Đảng, đặc biệt là công tác trao đổi lý luận, ủng hộ hợp tác trên kênh nghị viện, giữa các địa phương tại các nơi mà Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đại diện tham gia chính quyền và tại các tổ chức xã hội của hai Đảng.

Trong khuôn khổ các cuộc gặp, hai bên cũng đã cùng thông tin cho nhau và trao đổi về một số tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương đến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga vào thời gian phù hợp. Ông Medvedev và ông Zyuganov đã chuyển lời cảm ơn và nhận lời.

Phạm Giang