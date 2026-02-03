Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Ngoại trưởng Vương Nghị, đề nghị Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm mới, trong đó có khoa học công nghệ.

Chiều 3/2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, hội đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ quan điểm, tư duy mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nhất là bổ sung nội hàm tự cường trong chính sách độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" cùng với quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất với các lĩnh vực trọng tâm mới là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược, tăng cường đầu tư chất lượng cao, phát triển cân bằng, bền vững hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông thủy sản của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngoại trưởng Vương Nghị đề nghị hai nước triển khai hiệu quả hơn các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trọng tâm là triển khai tốt các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, hợp tác kinh tế qua biên giới, tạo đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Ông khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Việt - Trung đánh giá cao tiến triển tốt đẹp trong quan hệ thời gian qua, nhất là hai Tổng Bí thư điện đàm ngay sau Đại hội XIV, mở ra cục diện mới cho sự phát triển toàn diện, thực chất của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc và thực chất hơn, đi sâu trao đổi ý kiến về các biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng "6 hơn".

Hai nước trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nguyễn Tiến