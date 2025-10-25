Đặc phái viên của ông Putin đến Mỹ đối thoại

Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Putin, đến Mỹ để đối thoại với các quan chức nước này, không lâu sau khi Washington áp trừng phạt Moskva.

"Tôi vừa đến Mỹ để tiếp tục đối thoại song phương. Chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước, theo lời mời từ phía Washington", Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác quốc tế, viết trên X ngày 24/10, nhưng không nêu cụ thể sẽ gặp ai và vào khi nào.

Trang Axios dẫn nguồn tin nói đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và ông Dmitriev dự kiến gặp nhau tại Miami, bang Florida ngày 25/10.

Trả lời truyền thông Nga trước đó, Dmitriev nói ông sẽ truyền đạt lập trường của Moskva về chiến sự Ukraine với Washington. Ông cáo buộc Ukraine "đang cản trở quá trình đối thoại theo ý của Anh, châu Âu, những bên muốn xung đột tiếp diễn".

"Tôi tin Nga, Mỹ và Ukraine thực ra đã khá gần một giải pháp ngoại giao", ông Kirill nói với CNN ngày 24/10.

Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác quốc tế. Ảnh: Reuters

Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 22/10 thông báo trừng phạt hai tập đoàn dầu lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông Trump còn thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin được lên kế hoạch tổ chức ở Hungary.

Ông Dmitriev cho rằng đòn trừng phạt của ông Trump có thể "gậy ông đập lưng ông" vì đẩy giá xăng dầu tăng, khiến người dân Mỹ thêm tốn kém. "Tiềm năng hợp tác kinh tế với Nga vẫn còn, nhưng chỉ khi lợi ích của Nga được tôn trọng", ông nói.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, TASS)