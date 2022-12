Đặc nhiệm vây bắt nhóm thanh niên thủ súng đi hỗn chiến

Đồng Nai8 thanh niên mang súng, dao chuẩn bị đến điểm hẹn giải quyết mâu thuẫn thì bị Tổ công tác đặc biệt 161 - Công an tỉnh, vây bắt.

Súng bắn đạn hoa cải do băng nhóm Xứng mang theo để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Thái Hà

Tối 26/12, Tổ công tác 161 (lực lượng tuần tra đường phố) đến khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, phát hiện ôtô do Phạm Viết Xứng (28 tuổi) cầm lái chở Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) và Nông Văn Băng (27 tuổi) mang súng bắn đạn hoa cải để sau cốp.

Nhóm này thừa nhận đang trên đường đi giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Ngay lập tức, một tổ công tác khác bao vây khu vực Nghĩa trang nhân dân TP Biên Hòa, ập vào bắt giữ hai ôtô đang chờ nhóm Xứng đến, thu giữ một dao tự chế dài 60 cm và nhiều hung khí khác.

"Hai nhóm rất manh động khi chuẩn bị hung khí nóng, nếu không ngăn chặn kịp, có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng", một đặc nhiệm cho biết.

Nhóm thanh niên ở Nghĩa trang nhân dân TP Biên Hòa bị đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Thái Hà

Lực lượng 161 được thành lập ngày 17/10, gồm 6 đội tổng hợp (cảnh sát hình sự, cơ động, phản ứng nhanh, giao thông, trật tự và phòng chống tội phạm ma tuý). Họ có nhiệm vụ tuần tra hóa trang, mật phục, phối hợp cùng các đội ở huyện, thành, tạo vòng vây khép kín trấn áp tội phạm.

Tổ công tác 161 có thẩm quyền kiểm tra tất cả mọi người nếu thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thời gian qua, lực lượng này đã phối hợp cùng công an địa phương kịp thời can thiệp nhiều vụ hỗn chiến, đánh nhau. Ngoài ra, cảnh sát bắt giữ nhiều nghi can trốn truy nã, băng nhóm đòi nợ thuê, trộm cắp tài sản, đánh bạc, sử dụng ma túy trái phép...

Phước Tuấn