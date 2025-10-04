Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố tập kích tàu tên lửa Nga

Đặc nhiệm Ukraine thông báo tập kích tàu tên lửa lớp Buyan-M của Nga đang di chuyển ở hồ Onega, nhưng không cung cấp chi tiết.

"Một trong các đơn vị đặc nhiệm Ukraine rạng sáng nay tập kích thành công tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad tại hồ Onega ở Cộng hòa Karelia thuộc Nga, khi nó đang di chuyển từ Biển Baltic đến Biển Caspi. Đòn đánh nhằm vào mạn phải khoang động cơ. Thông tin chi tiết đang được xác minh", Bộ chỉ huy đặc nhiệm Ukraine cho biết.

Cơ quan này không tiết lộ vũ khí được sử dụng và chưa đưa ra bằng chứng về cuộc tấn công, nhưng nhấn mạnh Grad là một trong những chiến hạm mới và hiện đại nhất của Nga. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động bất đối xứng nhằm ngăn chặn đối phương", Bộ chỉ huy đặc nhiệm Ukraine cho hay.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tàu tên lửa Grad sau khi được biên chế hồi tháng 12/2022. Ảnh: BQP Nga

Grad là một trong 12 tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Đề án 21631 "Buyan-M", có chiều dài 74 m, lượng giãn nước 950 tấn và thủy thủ đoàn 25 người. Con tàu có tốc độ tối đa 49 km/h, tầm hoạt động 4.500 km khi di chuyển với tốc độ 22 km/h. Chiến hạm được hạ thủy vào tháng 9/2021 và biên chế cho Hạm đội Baltic cuối năm 2022.

Tàu trang bị hệ thống phóng thẳng đứng 3S14 có khả năng khai hỏa 8 tên lửa hành trình Onyx và Kalibr-NK, cho phép tập kích mục tiêu mặt đất từ khoảng cách 2.500 km. Mỗi tàu còn được lắp một hải pháo A-190 cỡ nòng 100 mm, hệ thống phòng thủ cực gần AK-630M-2 với hai pháo 6 nòng cỡ 30 mm, tổ hợp phòng không Gibka sử dụng tên lửa vác vai, cùng 5 súng máy.

Kích thước nhỏ cho phép các tàu Buyan-M hoạt động ở nhiều khu vực nước nông, trong đó có vùng biển gần bờ và sông ngòi, trong khi sở hữu khả năng tấn công tầm xa ngang ngửa những chiến hạm có lượng giãn nước hàng nghìn tấn. Điểm yếu của chúng là năng lực phòng không hạn chế, chỉ đủ để tự vệ và không thể hoạt động trên đại dương trong điều kiện sóng lớn.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, Ukrainska Pravda)