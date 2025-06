Đặc nhiệm truy bắt kẻ cướp điện thoại của du khách

TP HCMNguyễn Phi Hùng, 25 tuổi, giật điện thoại của du khách Mỹ nhưng chỉ trong vài giờ đã bị cảnh sát đặc nhiệm bắt, thu hồi tang vật.

Ngày 3/6, Hùng bị Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM tạm giữ để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Phi Hùng tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều qua, nữ du khách 40 tuổi, quốc tịch Mỹ, đi bộ tại phường Bến Thành đã bị nam thanh niên giật điện thoại.

Nhận tin trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp công an phường Bến Thành trích xuất nhiều camera, lần theo dấu vết, trong vài giờ đã bắt được Hùng. Chiếc điện thoại được trả cho bị hại.

Cảnh sát trao trả tài sản cho bị hại. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP HCM, trong 5 tháng đầu năm, lực lượng hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm đường phố. Qua đó, kéo giảm 31,6% vụ cướp và 47,5% vụ cướp giật tài sản so với cùng kỳ. Tất cả vụ cướp, cướp giật tài sản đều được khám phá.

Quốc Thắng