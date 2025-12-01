Đặc khu Hoàng Sa lần đầu có chủ tịch là nữ

Đà NẵngLần đầu tiên đặc khu Hoàng Sa có nữ chủ tịch khi Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu.

Sáng 1/12, Thành ủy và UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra thành phố, được điều động làm Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Đây là lần đầu đặc khu Hoàng Sa có nữ chủ tịch kể từ khi Chính phủ thành lập UBND huyện Hoàng Sa ngày 23/1/1997. Từ 1/7/2025, địa danh hành chính sau sáp nhập là đặc khu Hoàng Sa, trụ sở đặt tại Nhà trưng bày Hoàng Sa trên đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà. Các chủ tịch trước đây gồm các ông Đặng Công Ngữ, Võ Công Chánh, Võ Ngọc Đồng, Nguyễn Hữu Lợi (giai đoạn UBND huyện) và ông Phan Văn Bình (đặc khu Hoàng Sa). Do đặc thù huyện đảo, chủ tịch thường được điều động từ vị trí Giám đốc Sở Nội vụ.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng ba nhân sự vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới. Ảnh: UBND TP Đà Nẵng

Trong đợt điều động lần này, ông Trần Thắng Lợi, Chánh văn phòng Thành ủy, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố. Ông Phan Văn Bình, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy. Các quyết định có hiệu lực 5 năm từ ngày 1/12/2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các nhân sự mới phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ đoàn kết nội bộ, chủ động tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ. Các cơ quan liên quan được yêu cầu phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí mới.

Nguyễn Đông