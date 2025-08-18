Đặc điểm chung của những người siêu thọ

Super-ager (người siêu thọ) chỉ những người trên 80 tuổi nhưng khỏe mạnh, có khả năng ghi nhớ và tư duy tốt bằng hoặc thậm chí hơn cả những người trẻ.

Các chuyên gia tại Trung tâm Thần kinh học nhận thức và bệnh Alzheimer Mesulam của Đại học Northwestern (Mỹ) gần đây đã nghiên cứu gần 300 người sống thọ và khám nghiệm tử thi 77 bộ não của người sống thọ được hiến tặng.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Sandra Weintraub, giáo sư khoa Tâm thần học, Khoa học hành vi và thần kinh học tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, cho biết, trong quá trình nghiên cứu, họ khám phá ra những người siêu thọ có chung 4 đặc điểm quan trọng.

Hiệu suất trí nhớ đặc biệt: Kết quả bài kiểm tra "Nhớ lại từ chậm" của nhóm này tương đương với những người từ 50 đến 60 tuổi.

Cấu trúc não bộ: Không có sự mỏng đi đáng kể ở lớp ngoài của não khi nhóm super ager về già. Các nhà nghiên cứu giải thích, vùng não này đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp thông tin liên quan đến việc ra quyết định, cảm xúc và động lực. Nghiên cứu cho thấy, trong khi hầu hết mọi người đều mất thể tích não khi già đi, những người siêu thọ lại có vỏ não mỏng đi rất ít, đặc biệt là ở thùy trán và thùy thái dương, những khu vực quan trọng đối với trí nhớ theo giai đoạn.

Đặc điểm tế bào độc đáo: Lượng tế bào thần kinh von economo - liên quan đến hành vi xã hội- tăng lên và tế bào thần kinh khứu giác - liên quan đến trí nhớ đều lớn hơn so với những người cùng độ tuổi. Nhờ thế, nhóm siêu thọ vẫn duy trì hoạt động trí óc như đọc sách, học tập, giải đố và kết nối xã hội.

Tính hòa đồng: Nhóm super ager rất hòa đồng và duy trì mối quan hệ cá nhân bền chặt. Họ thường xuyên gặp gỡ bạn bè, gần gũi với gia đình và tích cực tham gia vào các nhóm cộng đồng. Nghiên cứu chỉ ra, các cuộc trò chuyện, sự hài hước và các hoạt động chung giúp duy trì mạng lưới ngôn ngữ và trí nhớ của não bộ. Các mối quan hệ xã hội làm giảm sự cô đơn và trầm cảm, đây là những yếu tố nguy cơ gây suy giảm nhận thức.

Tiến sĩ Weintraub kết luận những phát hiện này cho thấy trí nhớ đặc biệt ở tuổi già liên quan đến một cấu trúc thần kinh sinh học riêng biệt. Điều này mở ra cánh cửa cho những can thiệp mới nhằm bảo vệ sức khỏe não bộ cho đến tận những thập kỷ cuối đời.

Thông qua đó, các nhà nghiên cứu hy vọng xác định được các chiến lược mới giúp tăng cường khả năng phục hồi nhận thức, làm chậm hoặc ngăn ngừa chứng mất trí nhớ và các bệnh suy giảm nhận thức khác.

Thùy Linh (Theo Bestlife)