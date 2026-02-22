Đặc công Hải quân tìm thấy một nạn nhân vụ lật tàu hồ Thác Bà

Lào CaiSáng 22/2, lực lượng người nhái Lữ đoàn Đặc công 126 tìm thấy một nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà.

Quân chủng Hải quân cho biết trong đêm 21/2, Lữ đoàn 126 Đặc công đã điều động 20 người nhái cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều trang thiết bị chuyên dụng từ Hải Phòng đến hồ Thác Bà để tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Đặc công Hải quân tham gia tìm kiếm nạn nhân lật tàu trên hồ Thác Bà Đặc công Hải quân tham gia tìm kiếm nạn nhân lật tàu trên hồ Thác Bà. Video: Hải Quân

6h45 sáng 22/2, các tổ người nhái bắt đầu lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm khu vực xung quanh. Đến 7h15, lực lượng cứu hộ vớt được thi thể cháu Hoàng Đức Mạnh, 11 tuổi, tại khu vực mũi tàu chìm.

Người nhái Lữ đoàn 126 cùng trang thiết bị lặn tìm nạn nhân sáng 22/2. Ảnh: Hải Quân

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, cho biết khu vực hồ sáng cùng ngày có sương mù dày, mưa nhỏ, tầm nhìn hạn chế. Độ sâu nơi tàu chìm lớn nhất 17 mét, gây khó khăn cho công tác lặn tìm kiếm.

Hiện còn 5 người mất tích gồm Hoàng Văn Thuận 43 tuổi; Hoàng Thị Tuyết 60 tuổi; Triệu Thị Huân 48 tuổi; Hoàng Thị Thanh Thúy 14 tuổi; Hoàng Thị Hoa 46 tuổi. Ngoài các phương tiện của lực lượng chức năng, nhiều tàu của ngư dân địa phương và các đội cứu hộ cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng cùng phương tiện tìm kiếm trong sương mù dày đặc. Ảnh: Hải Quân

Tối 21/2 (mùng 5 Tết), tàu chở khách biển kiểm soát Lào Cai va chạm với phà chở đá và bị lật. Trên tàu có 23 người di chuyển từ Yên Bình đi Cảm Nhân, 17 người được cứu, 6 người mất tích. Tàu do ông Trần Anh Tuấn, 47 tuổi, trú xã Bảo Ái làm chủ. Phà chở đá thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, xã Lục Yên.

Hồ Thác Bà ở giữa hai huyện Yên Bình và Lục Yên cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai, nằm trên dòng sông Chảy. Đây là một trong ba hồ nước nhân tạo to lớn nhất nước, rộng gần 20.000 ha, với trên 80 km chiều dài, chiều rộng 8-10 km, có nơi sâu tới 45 mét. Trên hồ có hơn 1.000 đảo lớn nhỏ.

Hồng Chiêu