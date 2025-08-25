Đa trải nghiệm ẩm thực tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngoài phở, cà phê, nhà hàng Cuisine de Saigon, The Phoenix, +84 Eatery, Fresh2Go phục vụ nhiều món Việt khác như cơm tấm, món Huế, giúp hành khách trải nghiệm đa dạng ẩm thực địa phương.

Những năm gần đây, nhu cầu tìm kiếm những món ngon, đậm bản sắc địa phương tại các sân bay quốc tế ngày càng gia tăng. Từ đó, các đơn vị dịch vụ mặt đất cũng thúc đẩy đầu tư mảng F&B, đáp ứng nhu cầu của đa dạng phân khúc hành khách.

Theo Wallstreet Journal, những sân bay như London Heathrow, JFK (Terminal 4) hay Orlando được đầu tư mạnh vào khu ẩm thực cao cấp. Mỗi nhà hàng đều được bày trí theo chủ đề với menu món ăn đa dạng, thu hút du khách chi tiêu nhiều hơn.

Thực khách thưởng thức phở tại nhà hàng The Pheonix, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Sasco

Tại Việt Nam, Sasco cũng góp phần nâng tầm và đa dạng hóa trải nghiệm ẩm thực mặt đất cho hành khách khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Thay vì chỉ tập trung các món ăn phổ biến như phở, trà sữa hay bánh mì, đơn vị sở hữu chuỗi nhà hàng, quầy hàng đa phân khúc với menu đa dạng, thay đổi theo mùa.

"Chiến lược này giúp hành khách có cảm giác mới mẻ, tránh trải nghiệm lặp đi lặp lại khi đến sân bay nhiều lần. Chúng tôi kỳ vọng khách hàng có thể hài lòng với chi phí bỏ ra và nhận lại dịch vụ xứng đáng. Ngoài ra, đây còn là cách quảng bá ẩm thực, văn hóa địa phương hiệu quả đến bạn bè quốc tế", đại diện Sasco cho biết.

Không gian thoáng đãng, sang trọng tại Cuisine de Saigon ở ga T3. Ảnh: Sasco

Các thương hiệu ẩm thực thuộc chuỗi nhà hàng Sasco ngoài hương vị còn chú trọng bày trí không gian và món ăn, giúp nâng tầm trải nghiệm. Một trong những nhà hàng mới nhất vừa ra mắt tại nhà ga T3 là Cuisine de Saigon. Nhà hàng thiết kế theo phong cách retro cổ điển với thông điệp hoài niệm về Sài Gòn xưa.

Thực đơn tại đây được đổi mới so với các nhà hàng trước với hủ tiếu, cơm tấm sườn bì chả cùng các món dân dã, được chế biến kỹ lưỡng để giữ trọn hương vị nguyên bản. Theo quản lý nhà hàng, Cuisine de Saigon là lựa chọn phù hợp cho thực khách muốn thử món Việt chính thống hoặc lần đầu khám phá ẩm thực địa phương.

Nhà hàng Cuisine de Saigon chuyên các món đặc sản Việt như phở, cơm tấm, bánh mì, bún bò... với menu thay mới theo mùa. Ảnh: Sasco

Nếu ghé nhà ga T1, hành khách và người thân có thể trải nghiệm món phở sen trứ danh trong không gian sang trọng của The Phoenix - mô hình tích hợp 3in1 gồm nhà hàng, quán cà phê và lounge. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình cánh phượng hoàng uốn lượn và tông màu cam đỏ sang trọng.

Nhà hàng phù hợp cho những hành khách tìm kiếm trải nghiệm cao cấp và yên tĩnh trước chuyến bay. Nơi đây cũng có phòng riêng, phù hợp những buổi hội họp, gặp gỡ đối tác ngay tại sân bay.

Nhóm khách ngoại quốc nghỉ chân tại +84 Eatery. Ảnh: Sasco

Ngoài các lựa chọn nhà hàng có chỗ nghỉ chân và thực đơn cao cấp, chất lượng, hành khách có thể ghé +84 Eatery với không gian mở sáng sủa, mua sắm nhanh chóng, tiện lợi. Nơi đây cung cấp các món Việt quen thuộc như combo bánh mì - cà phê hay bún bò. Trong khi Fresh2Go chú trọng tiêu chí "Nhanh - Tiện lợi - An lành", là điểm nạp năng lượng bằng các món ăn, thức uống nhanh, gọn, thích hợp ghé ngay trước giờ khởi hành cho hành khách bận rộn.

Đan Minh