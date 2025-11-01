Đa số người Mỹ ủng hộ quan điểm của phe Dân chủ về mở cửa chính phủ

Khảo sát cho thấy 51% người Mỹ ủng hộ quan điểm của đảng Dân chủ về gia hạn Obamacare để mở cửa chính phủ trở lại, gấp đôi số người phản đối.

Khảo sát mới được Yahoo kết hợp cùng YouGov tiến hành với 1.170 người Mỹ trưởng thành ngày 23-27/10 cho thấy 51% người được hỏi ủng hộ điều kiện mà đảng Dân chủ đưa ra để chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, do bế tắc giữa phe Dân chủ và Cộng hòa tại quốc hội về ngân sách, trong đó mấu chốt nằm ở bất đồng về Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare). Chính sách trợ cấp này giúp người Mỹ mua bảo hiểm y tế với giá phải chăng, nhưng sẽ hết hạn vào tháng 1, khiến phí bảo hiểm có nguy cơ tăng vọt.

Phe Dân chủ nêu điều kiện gia hạn khoản trợ cấp này để thông qua đạo luật ngân sách, chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong khi đó, phe Cộng hòa cho biết sẵn sàng thảo luận về vấn đề trợ cấp Obamacare, nhưng chỉ sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Bất đồng giữa hai phe khiến chính phủ Mỹ đến nay vẫn tiếp tục đóng cửa. Trong khảo sát của Yahoo/YouGov, 27% người được hỏi ủng hộ quan điểm của đảng Cộng hòa, nói rằng không nên chấp thuận điều khoản gia hạn Obamacare để mở cửa chính phủ.

Để đánh giá lập trường nào phản ánh quan điểm công chúng đúng hơn, Yahoo/YouGov đã đặt câu hỏi liệu người khảo sát có muốn "gia hạn các khoản trợ cấp Obamacare như một phần của việc thông qua ngân sách và chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa" hay "thông qua ngân sách và chấm dứt tình trạng đóng cửa mà không gia hạn các khoản trợ cấp này".

Về hầu hết vấn đề khác, người Cộng hòa thường ủng hộ lập trường của đảng với tỷ lệ tương đương mức phản đối của phe Dân chủ. Nhưng quan điểm về giải pháp tốt nhất để mở cửa chính phủ lại không theo mô hình đảng phái này.

Tòa nhà quốc hội ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

49% người ủng hộ đảng Cộng hòa cho biết họ muốn chính phủ mở cửa trở lại mà không gia hạn các khoản trợ cấp Obamacare. Phần còn lại muốn gia hạn các khoản trợ cấp (26%) hoặc không chắc chắn (25%). Trong khi đó, phần lớn người ủng hộ đảng Dân chủ (77%) và cử tri độc lập (56%) muốn gia hạn trợ cấp Obamacare để mở cửa chính phủ.

26% người được hỏi ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump xử lý tình trạng đóng cửa chính phủ, trong khi 65% không tán thành. Mức ủng hộ chung về công việc điều hành của ông là 40%, tỷ lệ không ủng hộ là 56%.

Khi được hỏi bên nào "chịu trách nhiệm lớn nhất" khi chính phủ đóng cửa, 44% người trả lời cho là đảng Cộng hòa, so với 35% cho rằng lỗi thuộc về đảng Dân chủ.

Dù người Mỹ thường có xu hướng đổ lỗi cho đảng đối lập, có tới 86% người ủng hộ Dân chủ quy trách nhiệm cho phe Cộng hòa, trong khi chỉ 74% người ủng hộ Cộng hòa đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

45% cử tri độc lập cho rằng đảng Cộng hòa có lỗi hơn khi chính phủ đóng cửa, so với 32% quy kết cho đảng Dân chủ.

Tình trạng chính phủ đóng cửa đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tất cả các bên, từ đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa đến chính phủ Mỹ nói chung. Chỉ 22% người khảo sát có quan điểm tích cực với quốc hội Mỹ, trong khi 64% có cái nhìn tiêu cực về cơ quan này.

32% người Mỹ được hỏi chia sẻ đang cảm thấy căng thẳng, bất an hơn. 24% lo lắng nhiều hơn bình thường về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hoặc bảo hiểm, 31% cho biết sinh hoạt phí đã tăng lên.

Đức Trung (Theo Yahoo News, Washington Post)