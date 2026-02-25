Đa số người Mỹ nói chính trị gia nước này 'quá cao tuổi'

Phần lớn người Mỹ cho rằng các lãnh đạo chính trị nước này quá già để đại diện cho người dân, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.

Reuters/Ipsos, một trong những nguồn khảo sát uy tín hàng đầu thế giới, ngày 24/2 công bố kết quả thăm dò ý kiến 4.638 người trưởng thành khắp nước Mỹ, cho thấy phần lớn người Mỹ nhận xét giới lãnh đạo chính trị của nước này nhìn chung là "quá cao tuổi", với khoảng 79% nói các quan chức dân cử ở Washington đã quá già để đại diện cho đa số người Mỹ. Tuổi trung bình ở Thượng viện Mỹ là khoảng 64, còn tại Hạ viện là 58.

Nhóm cử tri Dân chủ có xu hướng muốn chính trị gia trẻ hơn, với 58% cho rằng lãnh đạo Dân chủ hàng đầu tại Thượng viện Chuck Schumer, 75 tuổi, đã quá già để tiếp tục làm việc.

61% người được hỏi nhận định Tổng thống Donald Trump "trở nên thất thường theo tuổi tác". Tỷ lệ này là 89% trong nhóm người được hỏi là cử tri Dân chủ, 30% trong nhóm cử tri Cộng hòa và 64% trong nhóm cử tri độc lập. Khảo sát được thực hiện trong 6 ngày, kết thúc vào ngày 23/2, với sai số ước tính là 2 điểm phần trăm.

Reuters/Ipsos công bố khảo sát ngay trước khi ông Trump, 79 tuổi, đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội, giữa lúc ông đang đối mặt nhiều áp lực.

Nhà Trắng phản đối kết quả khảo sát, cho rằng đây là một trong những "câu chuyện bịa đặt và tuyệt vọng". Phát ngôn viên Davis Ingle nói ông Trump khác biệt so với người tiền nhiệm Joe Biden nhờ "sự sắc sảo, nguồn năng lượng không thể so bì và mức độ sẵn sàng tiếp cận công chúng ở quy mô lịch sử".

Ông Trump nhắm nghiền mắt, dường như đang ngủ gật trong cuộc họp Nội các ngày 2/12/2025. Ảnh: AFP

Ông Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 khi 78 tuổi, trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ nhậm chức.

Người tiền nhiệm của ông là Joe Biden bị nhiều người đánh giá là suy giảm minh mẫn do tuổi cao trong thời gian tại nhiệm. Ông Biden kết thúc nhiệm kỳ khi 82 tuổi, lớn tuổi hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử Mỹ.

81% cử tri Cộng hòa vẫn nhìn nhận ông Trump "minh mẫn", không đổi so với khảo sát năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ cho rằng tổng thống đủ khả năng xử lý các thách thức trong nhóm cử tri Dân chủ giảm xuống còn 19%, từ mức 29% trước đó.

Trong nhóm cử tri độc lập, 36% cho rằng ông Trump vẫn minh mẫn, giảm từ 53% vào năm 2023.

Đức Trung (Theo Reuters, AFP, AP)