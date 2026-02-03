Đa số người Đan Mạch coi Mỹ là đối thủ

Khảo sát của truyền thông Đan Mạch cho thấy 60% người dân hiện coi Mỹ là đối thủ, khi hai nước gia tăng căng thẳng vì đảo Greenland.

Đài truyền hình DR của Đan Mạch ngày 3/2 công bố kết quả khảo sát cho thấy 17% người được hỏi coi Mỹ là "đồng minh" trong tình hình hiện tại. Khoảng 60% người tham gia khảo sát coi Mỹ là "kẻ thù", trong khi 20% nói họ không chắc về câu trả lời và 3% từ chối đưa ra phản hồi.

Cuộc thăm dò do công ty phân tích Epinion tiến hành cho đài DR, khảo sát ý kiến của 1.053 người Đan Mạch trên 18 tuổi, diễn ra ngày 21-28/1.

Các cựu chiến binh Đan Mạch tuần hành im lặng trước đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen ngày 31/1. Ảnh: Reuters

Sau khi căng thẳng Mỹ - Đan Mạch gia tăng vì vấn đề đảo Greenland, hàng nghìn người Đan Mạch giữa tháng này tham gia tuần hành phản đối, đi từ trung tâm Copenhagen đến đại sứ quán Mỹ, để chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump đòi kiểm soát hòn đảo.

Cuối tuần trước, hàng nghìn người Đan Mạch tiếp tục tuần hành im lặng đến đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen. Cuộc tuần hành do Hiệp hội Cựu chiến binh Đan Mạch tổ chức, sau khi ông Trump hạ thấp vai trò của các binh sĩ NATO không thuộc lực lượng Mỹ ở Afghanistan, trong đó có các quân nhân Đan Mạch.

Ông Trump gần đây liên tục tuyên bố Mỹ phải kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Ông cho rằng Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD cho hệ thống phòng thủ Vòm Vàng và nó chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu Greenland được đưa vào mạng lưới của Mỹ.

Tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland đang làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như khiến các nước châu Âu đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Washington, kể cả khi ông Trump đã rút lại lời đe dọa áp thuế và loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Yahoo News)