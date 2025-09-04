Đá rơi làm xê dịch đường sắt Bắc Nam

Quảng TrịBa tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống, đẩy đường ray qua xã Tuyên Hóa xê dịch khỏi tim đường khoảng 30 cm, nhiều chuyến tàu phải dừng lại, sáng 4/9.

Hơn 6h, đỉnh núi bên đường sắt Bắc Nam gần ga Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa, bị sạt lở. Ba tảng đá khoảng 1,5-3 m3 lăn xuống, đè lên khiến đường ray bị xô lệch, hư hỏng. Thời điểm này không có tàu chạy qua.

Đá lăn xuống khiến đường sắt bị xê dịch. Ảnh: Nguyễn Hòa

Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố. Hơn 10h, máy cẩu đã chuyển hòn đá ra khỏi đường ray. Hai đoàn tàu SE8 và SE11 qua Quảng Trị phải dừng tại ga gần nhất.

Đến gần 11h, lực lượng chức năng đã khắc phục xong sự cố. Sau 4 tiếng, tàu SE8 chờ tại ga Lạc Sơn, tàu SE11 chờ ở ga Ngọc Lâm được tiếp tục hành trình.

Cung đường sắt qua Quảng Trị có bình diện phức tạp với nhiều đường cong bán kính nhỏ, đi qua những triền dốc, vùng đồi núi cao. Tại đây, có nhiều đoạn một bên núi cao, một bên sông sâu, dễ xảy ra đá lăn, uy hiếp an toàn chạy tàu.

Đắc Thành