Dã ngoại trốn thành phố bên hồ Trị An

Đồng NaiTheo blogger Mike Nhân Phan và Phan Thế Anh, hồ Trị An là địa điểm phù hợp để dã ngoại trong ngày, chỉ mất 2 tiếng di chuyển từ TP HCM.

Sau thời gian dài giãn cách xã hội, các blogger du lịch bắt đầu lên đường để có những trải nghiệm mới. Họ tạm rời xa thành phố để tìm về các nơi yên bình, thay đổi không khí. Giữa tháng 11, blogger Mike Nhân Phan và Phan Thế Anh lựa chọn điểm đến là hồ Trị An (Đồng Nai) để dã ngoại trong ngày. Đã lâu không về với thiên nhiên, hai chàng trai cảm thấy "mê mệt" khi được hít thở không khí trong lành.

Là một người Đồng Nai, Thế Anh cho biết hồ Trị An là địa điểm lý tưởng để cắm trại. Tuy nhiên lâu nay nơi này thường chỉ được những người chuyên cắm trại biết đến. Hồ Trị An cách TP HCM khoảng 70 km, là điểm dã ngoại phù hợp với du khách mọi lứa tuổi do cung cấp nhiều trải nghiệm như câu cá, chèo thuyền, dựng trại... Đây là hồ nhân tạo với mục đích chính là chứa nguồn nước của đập thủy điện Trị An, song hồ vẫn mang nét đẹp riêng biệt.

Cung đường đến hồ Trị An xanh mướt mắt.

Quãng đường di chuyển là một trong những điều khiến trải nghiệm dã ngoại tại hồ Trị An thêm đặc sắc. Đi ôtô từ TP HCM đến hồ Trị An mất khoảng 2 tiếng, hai chàng trai đón một buổi sáng bình yên khi ngang qua rừng Mã Đà. Khu rừng hoang sơ và trong lành tọa lạc tại huyện Vĩnh Cửu, là nơi để "tắm rừng" trước khi thư giãn, nghỉ ngơi bên hồ Trị An. Dọc theo những con đường đến hồ, hai blogger được nhìn ngắm những con đường xanh tắp, mướt mắt. Những hàng cỏ lau nằm rải rác thu hút nhiều khách khách chụp hình.

Đến hồ, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những bãi cắm trại gần rừng Mã Đà, dọc cung đường ven hồ Trị An. Tại đây có nhiều bãi cắm tự do, có thể tùy ý chọn cho mình một địa điểm phù hợp. Tuy nhiên, nhiều bãi có chủ, chuyên cho thuê. Khách cần trả 20.000 đồng để mua vé vào cổng. Nếu ăn uống, bạn sẽ bị tính thêm phụ phí theo đầu người. Đi chung một gia đình lớn, du khách có thể thuê một lều lớn để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Nếu muốn tiết kiệm, bạn có thể tự chuẩn bị lều.

Theo tư vấn của hai blogger, nếu dự định đi trong ngày, bạn nên đi từ sáng sớm và về khi trời tối. Còn không, hãy cắm trại qua đêm. Phan Nhân chia sẻ, hai thời điểm không nên bỏ qua khi trải nghiệm tại hồ Trị An là thức dậy ngắm bình minh và ngắm cảnh hoàng hôn buông, mặt trời dần dần lặn xuống lòng hồ.

Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, bạn cần chuẩn bị lều cắm trại, đồ ăn bữa chính và đồ ăn vặt, nước uống, bàn ghế... Các phụ kiện như kem và quần áo chống nắng là cần thiết do buổi trưa trời khá nắng. Sóng điện thoại ở khu vực này khá ổn. Nếu có ý định chèo SUP, bạn cần chuẩn bị quần áo bơi. Không gian bờ hồ rộng rãi, bằng phẳng, phù hợp để chơi các trò chơi nhóm.

Thư giãn bên hồ Trị An. Bạn có thể mang theo một số phụ kiện để phục vụ chụp ảnh. Ngoài ra, trải nghiệm đọc sách giữa thiên nhiên cũng rất thú vị.

Hồ Trị An phù hợp để cắm trại vào mọi thời điểm trong năm, song nên tránh đi vào mùa mưa. Phan Nhân chia sẻ, du khách nên chọn những bãi cắm trại trên đường ven hồ Trị An, phía gần rừng Mã Đà. Nếu đi lên phía bắc hồ thì khó tìm được bãi cắm trại đẹp hơn.

Trung Nghĩa

Ảnh: NVCC