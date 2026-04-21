Đà Nẵng xử lý mỏ đất 11 triệu m3 chồng lấn Khu thương mại tự do

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu khai thác mỏ đất tại xã Bà Nà theo cao độ quy hoạch để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án Khu thương mại tự do.

Chiều 21/4, ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc tại dự án Khu thương mại tự do (FTZ). Tâm điểm là khu FTZ số 4, nơi có 83,34 ha bị chồng lấn với một mỏ đất trữ lượng khoảng 11 triệu m3.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án khai thác mỏ đất trong 2-3 năm để phục vụ đầu tư công, sau đó mới bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Vũ Quang Hùng cho rằng cách làm này không phù hợp, vì có thể kéo dài tiến độ, làm giảm cơ hội thu hút nhà đầu tư trong giai đoạn thí điểm FTZ đến năm 2028. Ông cũng lưu ý nếu khai thác hết đất rồi sau đó phải vận chuyển trở lại để san nền sẽ gây lãng phí nguồn lực.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch thành phố yêu cầu không tổ chức đấu giá thương mại mỏ đất này mà ưu tiên khai thác phục vụ đầu tư công theo cơ chế đặc thù. Việc khai thác phải gắn với quy hoạch Khu thương mại tự do, chỉ lấy đất đến cao độ nền cần thiết để có thể bàn giao mặt bằng sạch ngay cho nhà đầu tư. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng sẽ trực tiếp chỉ đạo, hoàn thiện phương án cụ thể để báo cáo sớm.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ ra hạn chế trong phối hợp giữa các sở, ngành khi chủ yếu trao đổi qua văn bản, thiếu làm việc trực tiếp, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc chiều 21/4. Ảnh: Nguyễn Đông

FTZ số 4 có diện tích 559 ha, là một trong 7 vị trí dự kiến phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Dự án do Công ty CP Đầu tư Thanh Bình Phú Mỹ đề xuất, dự kiến triển khai giai đoạn một với quy mô 335 ha trước tháng 9/2026, phần còn lại sẽ thực hiện sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Ngoài dự án FTZ, Đà Nẵng đang triển khai 10 khu công nghiệp mới nhưng gặp khó khăn do thiếu dữ liệu địa hình phục vụ lập quy hoạch phân khu 1/2000. Một số dự án như khu công nghiệp Điện Tiến mới có khoảng 20% dữ liệu, ảnh hưởng tiến độ thu hút nhà đầu tư.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị không chờ đợi dữ liệu từ các sở, ngành mà phải chủ động đo đạc, cập nhật thông tin để đáp ứng tiến độ tính theo ngày. Ông nhấn mạnh các khu công nghiệp và Khu thương mại tự do là động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng, do đó các vướng mắc về thủ tục và phối hợp phải được xử lý dứt điểm để dự án sớm triển khai.

Nguyễn Đông