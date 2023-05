Đà Nẵng trắng tay ngày khai mạc Danang Basketball Championship

Hai đội bóng U18 Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng nhận thất bại trong ngày khai mạc giải bóng rổ Danang Basketball Chapionship, hôm 28/5.

Danang Basketball Championship (DBC) là giải đấu bóng rổ không chuyên nằm trong hệ thống Vietnam Basketball Championship (VBC) gồm 8 đội bóng chia làm hai bảng. Hai trận đấu diễn ra ngày 28/5 là cuộc chạm trán của Quảng Nam - U18 Đà Nẵng và cặp đấu Đại học Đà Nẵng - Friends.

Ở trận đầu tiên, U18 Đà Nẵng - đương kim vô địch U18 quốc gia, tỏ ra khá non nớt khi đối đầu đối thủ nhiều kinh nghiệm Quảng Nam. Đội bóng láng giềng của Đà Nẵng vừa có sự bổ sung nhân sự chất lượng khi mang về tay ghi điểm Hoàng Đức Thắng từ PKKQ. Kết quả, Quảng Nam thắng chung cuộc 64 - 53.

Trận đấu trong ngày khai mạc DBC. Ảnh: DBC

Trận đấu thứ hai giữa Đại học Đà Nẵng và Friends diễn ra theo kịch bản hấp dẫn hơn. Đại học Đà Nẵng bị dẫn điểm hầu hết thời gian thi đấu. Tuy nhiên, cuối trận đội bóng này dồn toàn lực tấn công và san bằng tỷ số 75 - 75 bằng pha buzzer beater khá ấn tượng, kéo trận đấu sang hiệp phụ. Trong thời gian này, Friends lại tiếp tục thể hiện sự lấn lướt khi liên tục ghi điểm nới rộng khoảng cách. Thời gian của trận đấu không đủ để Đại học Đà Nẵng vùng lên, chấp nhận thất bại với tỉ số 77 - 87.

Trước đó, trong ngày 27/5, hai trận đấu khác đã diễn ra. 98's Basketball giành thắng lợi 68 - 53 trước SU3 Hòa Bình. Air Dragons cũng thắng 70 - 60 trước Gecko Dunk. Vòng bảng của DBC sẽ tiếp tục diễn ra với tần suất hai trận một ngày. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết, tranh chức vô địch cùng giải thưởng gần 200 triệu đồng.

Pha tấn công của U18 Đà Nẵng. Ảnh: DBC

Phát biểu khai mạc giải, ông Tô Duy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần New Sports - Trưởng Ban tổ chức cho biết DBC 2023 đánh dấu chặng thi đấu cuối cùng của VBC trước khi vòng chung kết toàn quốc được tổ chức. Giải hướng đến việc lan tỏa văn hóa, phong trào bóng rổ đến với cộng đồng và công chúng thông qua giải đấu theo mô hình chuyên nghiệp. "Giải DBC hướng tới các đối tượng chuyên nghiệp và không chuyên cùng với sự bổ sung tham chiếu trình độ với các cầu thủ quốc tế. Ngoài khuôn khổ các trận đấu, đây còn là nơi giao thoa của các yếu tố văn hóa, giải trí, du lịch", ông Duy khẳng định.

Mỗi đội bóng được đăng ký không giới hạn vận động viên là người gốc Việt, mở rộng sân chơi dành cho cả những cầu thủ Việt kiều và hai vận động viên người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Các trận đấu không giới hạn các cầu thủ gốc Việt nhưng chỉ cho phép một VĐV nước ngoài trên sân. DBC tổ chức tại Nhà thi đấu Đa năng quận Sơn Trà, đến hết ngày 4/6. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab, gồm kênh ON Sports, ứng dụng ON, ON Sports TV, fanpage ON Sports trên Facebook và kênh ON bóng rổ trên YouTube.

Hoài Phương