Đà Nẵng tiếp tục bán hơn 300 căn nhà xã hội giá 16 triệu đồng một m2

Hơn 300 căn nhà xã hội tại phường Hải Vân có giá từ 712 triệu đến gần 1,2 tỷ đồng, tương đương 16 triệu đồng một m2.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án thuộc lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân. Đây là đợt mở bán thứ 21 của dự án trên.

Đợt này có 305 căn hộ, diện tích 44,5-70 m2, bố trí một đến ba phòng ngủ. Đơn giá là 16 triệu đồng một m2, tương đương mỗi căn có giá từ 712 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì).

Người dân đăng ký mua nhà nộp hồ sơ từ ngày 7/10 đến 23/10 tại văn phòng Ban quản lý dự án.

Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 gồm 6 tháp với 21 tầng nổi, một tầng hầm. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng. Dự án cung cấp hơn 1.800 căn, gồm 1.165 căn nhà xã hội để bán, 296 căn cho thuê và gần 150 căn nhà thương mại.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông báo mở bán hơn 600 căn nhà xã hội tại khối nhà A và B của dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2 (phường An Hải). Đơn giá căn hộ hơn 16,2 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua sẽ phải trả hơn 820 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng để sở hữu một căn tại đây.

Trong giai đoạn 2021-2024, TP Đà Nẵng đã hoàn thành gần 4.400 căn nhà xã hội. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội của thành phố mới là gần 29.000 căn đến 2030. Riêng năm nay, Đà Nẵng cần hoàn thành gần 2.700 căn.

