Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Đà Nẵng khẩn trương xét nghiệm nCoV trên diện rộng, truy vết trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19.

Đề nghị được ông Long đưa ra đêm 30/7, sau khi số ca nhiễm nCoV ở Đà Nẵng tăng nhanh chóng. Đến sáng nay Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 ca dương tính, nâng tổng số nhiễm lên 79 ca.

Quyền Bộ trưởng Y tế cho rằng Đà Nẵng cần tăng tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân hay ca nghi nhiễm để kịp thời cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe. Nhà chức trách Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 để tổ chức thực hiện khanh vùng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm nCoV trên diện rộng. Bộ Y tế đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để thành phố tiến hành xét nghiệm trên diện rộng.

Lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại Đà Nẵng. Ảnh: Đắc Thành.

"Tinh thần là nhanh chóng xét nghiệm nCoV trên diện rộng", ông Long nhấn mạnh. Người từ Đà Nẵng về địa phương có biểu hiện bệnh, đến cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm để xét nghiệm sàng lọc nCoV, sẽ được bảo hiểm y tế trả chi phí.

Bộ Y tế 5 ngày trước đã cử một đoàn do phó giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương dẫn đầu, vào Đà Nẵng để hỗ trợ việc xét nghiệm nCoV bằng các bộ kit xét nghiệm do Việt Nam sản xuất. Các Viện Pasteur Nha Trang, Pasteur TP HCM đã đưa các chuyên gia có kinh nghiệm về xét nghiệm, trực tiếp thực hiện xét nghiệm nCoV tại Đà Nẵng. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đưa labo xét nghiệm di động đến Đà Nẵng.

"Năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng đã được nâng lên nhiều, hiện có thể xét nghiệm 7.000 mẫu bệnh phẩm một ngày", ông Long nói.

Đến 14h ngày 30/7, Đà Nẵng đã xác định được 6.665 người tiếp xúc gần bệnh nhân (F1), 1.178 F2. Cách ly 6.018 trường hợp, bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ, bảo vệ, căn tin, tại ba bệnh viện Đà Nẵng, C, Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. 4.405 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà.

Tổng số mẫu xét nghiệm Đà Nẵng đã thực hiện từ ngày 25/7 đến 30/7 là 4.519, trong đó 79 mẫu khẳng định dương tính nCoV.

Bộ Y tế đêm 30/7 đã thành lập "Bộ chỉ huy tiền phương" tại TP Đà Nẵng, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn điều hành. Bộ chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ điều phối, hỗ trợ, phối hợp với thành phố Đà Nẵng ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19.

Lê Nga