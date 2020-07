Đà Nẵng sẽ trở thành thủ phủ ăn chơi về đêm

Một trong những nguyên nhân khiến du lịch Đà Nẵng chưa thể phát huy hết tiềm năng là thiếu vắng các điểm du lịch về đêm.

Theo thống kê của Google Trends, do Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, các từ khóa tìm kiếm du lịch quốc nội trong tháng 6 tăng gấp hai lần so với 6 tuần trước đó. Tuy nhiên, Đà Nẵng không nằm top 10 từ khóa tìm kiếm về "du lịch biển". Đây được coi là điều bất ngờ, khi hồi đầu năm 2020 điểm đến này được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất" và đứng đầu bảng xếp hạng 10 điểm đến, cũng theo số liệu từ Google. Một trong những nguyên nhân khiến du lịch Đà Nẵng chưa thể phát huy hết tiềm năng của mình so với các điểm đến trong khu vực châu Á chính là sự thiếu vắng các điểm du lịch về đêm.

Kinh tế đêm được hiểu một cách đơn giản là bao gồm các hoạt động dịch vụ diễn ra từ 18h đến 6h hôm sau, bao gồm ẩm thực, âm nhạc, các chương trình nghệ thuật, giải trí, lễ hội, sự kiện... Nền kinh tế đêm đã mang lại cho New York 13,1 tỷ USD, tạo ra khoảng 299.000 việc làm trực tiếp chỉ riêng trong năm 2016.

Phát biểu tại Tọa đàm Kích cầu Du lịch Đà Nẵng: Vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí đêm, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Đà Nẵng là nơi tốt nhất để khởi động cho loại hình kinh tế đêm.

Đà Nẵng về đêm còn thiếu điểm vui chơi, ăn uống. Ảnh: Phương Anh.

Cùng với xu hướng toàn cầu, Đà Nẵng cũng đang "ôm mộng" trở thành thành phố không ngủ về đêm. Trong những năm gần đây, thành phố cũng có các sản phẩm về đêm để phục vụ du khách như chợ đêm Helio, Sơn Trà, Thanh Khê. Nhưng trước Covid-19, chỉ có chợ đêm Sơn Trà phần nào trở thành điểm đến hút khách du lịch.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều du khách, quy mô và chất lượng tại chợ đêm Sơn Trà vẫn còn nhiều hạn chế. Đà Nẵng cũng đang triển khai dự án Phố du lịch An Thượng với kỳ vọng trở thành phố không ngủ - điểm đến thu hút khách quốc tế. Đến nay, dự án này vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc như sản phẩm chưa hoàn thiện, các hàng quán nằm giữa khu dân cư, các hoạt động đêm muộn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch này.

Khi dịch bệnh khiến Đà Nẵng tăng trưởng kinh tế âm 3,61%, theo lời của Phó chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, một trong những nhiệm vụ thành phố đặt ra trong thời gian tới chính là phát triển kinh tế đêm để hỗ trợ cho phát triển du lịch. Chính quyền địa phương sẽ dành ngân sách đầu tư để phát triển kế hoạch này như xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho hay Sở sẽ định hướng phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố theo 4 nhóm hoạt động và dịch vụ gồm: Văn hóa - vui chơi giải trí; ăn uống; mua sắm và du lịch tham quan. Trong giai đoạn một (dự kiến 2021 - 2023), Sở sẽ thí điểm chọn các dịch vụ sẵn có trên 4 khu vực: phố du lịch An Thượng, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo, tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành để hoàn thiện và khai thác phát triển.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ năm 2023 - 2025) sẽ xác định một số khu vực trọng điểm gồm: Phố du lịch An Thượng, mở rộng đến đường Nguyễn Văn Thoại; tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo và mở rộng ra đường Như Nguyệt, Chương Dương; tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa; tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành; khu du lịch Sun World Bà Nà Hills; khu vực làng Vân và một số khu vực riêng biệt nằm ở phía Tây Đà Nẵng.

Phương Anh