Đà Nẵng sẽ phạt tiền người hát karaoke trong khu dân cư

Đà NẵngChính quyền sẽ phạt người có hành vi mở nhạc, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư từ 100.000 đồng đến một triệu đồng, từ tháng 6.

Ngày 2/4, ông Huỳnh Bá Hảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, cho biết đã ra hướng dẫn bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, công an và UBND các quận huyện làm cơ sở xử phạt các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

Theo Sở Tư pháp, các hành vi mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sức khoẻ, sinh hoạt, đời sống và bức xúc trong nhân dân đã vi phạm quy định về trật tự công cộng. Do đó, chính quyền có thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 5, điều 6 Nghị định 167/2013 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội,...

Tình trạng hát karaoke bằng "loa kẹo kéo" gây ồn ào, tồn tại nhiều năm qua ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Nhà chức trách sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng với hành vi gây mất trật tự ở nơi tổ chức các hoạt động thể dục, lễ hội, trụ sở cơ quan, khu dân cư, trường học, đường phố, nơi công cộng khác,... theo điểm b khoản 1 điều 5.

Mức phạt từ 500.000 đồng đến một triệu đồng áp dụng với hành vi tụ tập nhiều người nơi công cộng gây mất trật tự công cộng, theo điểm đ khoản 2 điều 5. Chính quyền cũng phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng với một trong những hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng ở khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng hôm sau, theo điểm a khoản 1 điều 6.

"Việc xử phạt hành chính áp dụng trên từng người. Nếu đã áp dụng khoản này sẽ không áp dụng hai khoản còn lại, nên mức phạt cao nhất với hành vi mở nhạc lớn, hát karaoke gây ồn ở khu dân cư là một triệu đồng một người", ông Hảo nói.

Đà Nẵng đang khởi động kinh tế đêm để tạo sản phẩm du lịch mới, kích cầu sau thời gian dài kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong đó, quận Hải Châu sẽ kéo dài thời gian hoạt động về đêm các khu ẩm thực, lễ hội, âm nhạc...

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết cái khó của Đà Nẵng là muốn làm kinh tế đêm nhưng tồn tại của đô thị là những khu vực này lại nằm gần khu dân cư, khó tránh khỏi những xung đột nhất định về tiếng ồn nên cần sự chia sẻ của người dân.

Trước đây, Đà Nẵng xử phạt tiếng ồn theo Nghị định 155/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, áp dụng cho các nhà máy, vũ trường, quán bar, phòng trà... Việc hát karaoke, mở nhạc lớn trong khu dân cư "tra tấn" người dân nhiều năm qua nhưng chưa có hướng dẫn xử phạt. Tháng 5/2019, thành phố giao cho các đơn vị giám sát, xử lý việc hát karaoke, mở nhạc gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Giữa tháng 3 vừa qua, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì nghiên cứu các quy định hiện hành để hướng dẫn các địa phương xử phạt. Thời gian áp dụng từ ngày 1/6.

Nguyễn Đông