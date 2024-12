Đà Nẵng sẽ đầu tư hàng loạt công trình cho khu thương mại tự do

Thành phố dự kiến đầu tư ba dự án hạ tầng, kỹ thuật xã hội bên trong và 30 dự án bên ngoài phục vụ cho khu thương mại tự do.

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình Danh mục chuẩn bị đầu tư, ưu tiên bố trí vốn, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài khu thương mại tự do, gửi HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Theo đó, ba dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội bên trong khu thương mại tự do được xây dựng tại Hòa Vang, gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho các khu sản xuất; hạ tầng kỹ thuật chung cho các khu logistics và hạ tầng kỹ thuật chung cho các khu thương mại dịch vụ và chức năng khác.

Khu vực dưới chân đèo Hải Vân đang được xây dựng đường giao thông và hạ tầng dùng chung cho cảng Liên Chiểu, sau này kết nối với khu thương mại tự do. Ảnh: Nguyễn Đông

Các vị trí hình thành khu chức năng (khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ) thuộc Khu thương mại tự do chưa được cấp thẩm quyền quyết định. Việc đề xuất dự án là bước đầu nhằm đẩy nhanh xây dựng khi Đề án thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng đã được Chính phủ phê duyệt.

30 dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội còn lại ngoài khu thương mại tự do được xây dựng tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và Thanh Khê. Trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật logistics và cảng cạn; khu đô thị mới số 1 và số 2; khu đô thị dịch vụ cảng biển ven sông Cu Đê; các khu tái định cư, nhà ở cao tầng...

Thêm vào đó là hàng loạt dự án về giao thông, như nâng cấp, mở rộng tuyến đường tránh Nam Hải Vân; tuyến đường bao sân bay; đường nối cảng Liên Chiểu với trung tâm Logistics, khu sản xuất - khu thương mại tự do đến cao tốc Bắc Nam, mở rộng và nối dài nhiều tuyến đường ở phía tây thành phố.

Đà Nẵng muốn phát triển chip bán dẫn, AI ở khu thương mại tự do nên trong số 33 dự án dự kiến đầu tư có Khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp, thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng, cùng nhiều tuyến đường kết nối Khu công nghệ cao với đường vành đai, quốc lộ 14B.

Giữa tháng 6/2024, Quốc hội thông qua nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Trong đó, thành phố được lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển Liên Chiểu, thí điểm cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khu thương mại tự do là một trong những đột phá, thể hiện tinh thần "dám nghĩ dám làm" của Chính phủ cũng như thành phố. Dự thảo nghị quyết lần này đưa ra cơ chế thử nghiệm do mô hình này chưa có tiền lệ, chưa có thực tiễn ở Việt Nam, nhưng đã được thế giới khẳng định và thành công.

Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết thành phố đã khảo sát 4 vị trí đề xuất làm khu thương mại tự do, tổng diện tích dự kiến khoảng 1.000-1.500 ha. Thành phố đang hoàn thành xây dựng đề án, hồ sơ thành lập khu thương mại tự do trong tháng 12/2024 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quý I/2025, Bộ thẩm định để trình Thủ tướng ban hành quyết định lập khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Nguyễn Đông