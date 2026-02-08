Đà Nẵng sắp có thêm khu đô thị gần 18.000 tỷ đồng

Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành tại phường Quảng Phú, diện tích hơn 296 ha, vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 18.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu.

Khu đô thị nằm trên địa bàn phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng (khu vực trước đây thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), có diện tích khoảng 296 ha, quy mô dân số dự kiến 8.000 người. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 17.785 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại, đa dạng loại hình nhà ở, dịch vụ và không gian xanh, đồng thời cải tạo khu hiện trạng để đồng bộ hạ tầng và nâng chất lượng sống. Tổng quy mô khoảng 3.468 căn, lô nhà ở các loại, gồm 194 căn liền kề, 343 căn biệt thự, khoảng 2.611 căn nhà ở xã hội và 320 lô đất nền bố trí tái định cư. Dự án đồng thời dành tối thiểu 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Theo kế hoạch, dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2038, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư sẽ triển khai trong quý II–III, việc xây dựng hạ tầng khung và các công trình dự kiến thực hiện từ quý II/2027 đến quý I/2038 theo từng giai đoạn.

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển khi quỹ đất, đường bờ biển và dư địa đô thị tăng đáng kể. Việc kết nối hạ tầng giữa Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam cũ giúp hình thành trục phát triển liên hoàn từ trung tâm đến phía Nam, tạo động lực cho các dự án đô thị quy mô lớn, bất động sản nghỉ dưỡng và khu công nghiệp.

Cùng với đó, dòng vốn đầu tư có xu hướng quay trở lại, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, đất nền và đô thị mới, nhờ kỳ vọng vào quy hoạch dài hạn, phát triển logistics, cảng biển và các trung tâm dịch vụ mới.

Phương Uyên