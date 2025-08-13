Đà Nẵng quy hoạch khu du lịch sinh thái hơn 300 ha

Khu du lịch sinh thái hơn 300 ha được Đà Nẵng quy hoạch đồng bộ để khai thác tối đa cảnh quan rừng, suối, thác nước.

Ngày 12/8, HĐND TP Đà Nẵng thông qua đồ án quy hoạch 1/2.000 phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái dọc Quốc lộ 14G, quy mô khoảng 339 ha, thuộc phân khu sinh thái phía tây (thôn Phú Túc, xã Hòa Vang).

Khu vực quy hoạch cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km về phía tây, nằm giữa các dãy đồi núi. Phía bắc và nam khu này giáp rừng, phía đông và tây giáp Quốc lộ 14G - tuyến đường huyết mạch nối Đà Nẵng với Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam cũ). Nơi đây đã hình thành một số điểm du lịch như Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Hòa Phú Thành, Suối Hoa, nhưng hạ tầng vẫn phân tán, chưa đồng bộ.

Theo định hướng quy hoạch, phân khu sẽ hình thành các khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch mạo hiểm - sinh thái, kết hợp dã ngoại. Dự án cũng bố trí khu dịch vụ công cộng trưng bày sản phẩm OCOP, buôn bán nông sản, phục vụ du khách và cộng đồng.

Khu vực hiện hữu đang có khu du lịch Suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: Bích Hương

Không gian du lịch dọc Quốc lộ 14G được chia thành hai phân khu chính.

Trong đó, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp nằm ở phía bắc và đông, gồm Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu liên kết mở rộng và các lô đất quy hoạch mới. Tại đây sẽ phát triển khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao như spa, tắm bùn khoáng, công viên nước, khu vui chơi giải trí và mua sắm.

Khu du lịch sinh thái cộng đồng ở phía nam và tây khai thác cảnh quan sông, suối, gồm Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền để phát triển dịch vụ trượt thác, xe đạp địa hình, đi bộ ven suối, trekking kết hợp mô hình nghỉ dưỡng hòa hợp thiên nhiên.

Theo quy hoạch, dân số khu du lịch sinh thái khoảng 1.000 người. Đà Nẵng kỳ vọng dự án sẽ khai thác tối đa tiềm năng cảnh quan rừng, suối, thác nước, tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch vùng Tây Hòa Vang theo hướng bền vững.

Đà Nẵng là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Nhờ lợi thế này, thị trường bất động sản những năm qua phát triển mạnh nhiều phân khúc như khu đô thị, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ, đất nền...

Từ 1/7, Đà Nẵng hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. TP Đà Nẵng mới có 70 xã, 23 phường và đặc khu Hoàng Sa, và trung tâm hành chính đặt tại phường Hải Châu.

Nguyễn Đông