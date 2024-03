Đà Nẵng muốn hút người nổi tiếng đến du lịch sau Bill Gates

Đà Nẵng đánh giá cao tác động của người nổi tiếng đến việc quảng bá du lịch và muốn tiếp tục thu hút nhóm khách này tới trong tương lai sau chuyến đi của Bill Gates.

Đầu tháng 3, tỷ phú Bill Gates đến Đà Nẵng trong chuyến du lịch 4 ngày. Hiệu ứng của chuyến đi vẫn còn kéo dài khi dữ liệu từ Google Trends chỉ ra trong 30 ngày qua, từ khóa Bill Gates, chủ đề "Đà Nẵng - Thành phố ở Việt Nam" và "Đà Nẵng" có mức tìm kiếm đột phá.

Trả lời VnExpress, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, nói thành phố đã và đang trở thành điểm đến được khách siêu giàu, người nổi tiếng lựa chọn để du lịch, ghi hình gameshow, thực hiện dự án phim. Người nổi tiếng đến Đà Nẵng gần đây ngoài Bill Gates có tỷ phú Ấn Độ hay sao Hàn Quốc như Lee Joon Gi, Lee Je Hoon, Kim Yoo Bin. Sự xuất hiện của họ mang đến giá trị nhận diện lớn cho Đà Nẵng, qua đó tăng hiệu ứng truyền thông trên nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều khách quốc tế tới thành phố.

Bill Gates chơi tennis trên bán đảo Sơn Trà, trưa 7/3. Ảnh: Nguyễn Đông

Đặc biệt, chuyến du lịch của tỷ phú Bill Gates chứng tỏ Đà Nẵng đạt đủ tiêu chuẩn để đón tiếp những vị khách cấp cao với yêu cầu khắt khe về chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ, điểm đến văn minh và an toàn, thân thiện. Sự kiện này cũng cho thấy tiềm năng khai thác những sản phẩm du lịch trải nghiệm khác biệt, dựa trên giá trị cốt lõi văn hóa, di sản, lịch sử và tự nhiên của thành phố.

Việc những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn chọn Đà Nẵng góp phần định vị hình ảnh thành phố trên bản đồ du lịch thế giới. "Tín hiệu đáng mừng này phần nào chứng minh hiệu quả định hướng phát triển du lịch của Đà Nẵng", bà Hạnh nói.

Đại diện ngành du lịch Đà Nẵng cho biết yếu tố được quan tâm hàng đầu của khách du lịch cao cấp là đảm bảo an toàn và riêng tư bên cạnh những trải nghiệm mới lạ hay giá trị cảm xúc. Họ không muốn công khai lịch trình di chuyển và chia sẻ trên mạng xã hội. Thay vào đó, những người này muốn dành không gian riêng tư cá nhân để tự do khám phá trải nghiệm điểm đến. Do đó, Đà Nẵng luôn chú trọng công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch, giữ gìn thương hiệu điểm đến.

Đánh giá cao tác động của người nổi tiếng, thời gian qua, Sở Du lịch Đà Nẵng đã kết nối với họ để truyền thông điểm đến thông qua nhiều kênh như đài truyền hình, tập đoàn du lịch, công ty giải trí, các hãng hàng không, lễ hội sự kiện.

Cụ thể, đơn vị đã kết hợp với kênh truyền hình IHQ của Hàn Quốc để ghi hình chương trình quảng bá du lịch "Travely" với các KOLs thể thao như Cho Eun-bi, Kim Hye-lin, Kim Ah-Ryong; thực hiện chương trình quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, con người Việt Nam kết hợp Đài truyền hình SBS Hàn Quốc với sự tham gia của Kim Yoo Bin - từng là gương mặt đại diện nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls.

Đà Nẵng cũng nâng cao hình ảnh du lịch trong nước qua việc hợp tác, đem gameshow "2 Ngày 1 đêm", "Hành trình rực rỡ", "Muốn ăn phải lăn vào bếp" tới thành phố.

Du khách ngắm cầu Rồng từ trực thăng. Ảnh: Văn Đông

Trong thời gian tới, đại diện Sở Du lịch nói sẽ tiếp tục kết nối với các đơn vị tổ chức sự kiện, khách sạn để có thông tin kế hoạch đón tiếp người nổi tiếng, trên cơ sở tôn trọng tính riêng tư, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh truyền thông điểm đến. Đơn vị cho rằng nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu, phát triển và truyền thông quảng bá các sản phẩm du lịch trải nghiệm, sáng tạo, có chiều sâu dựa trên các giá trị văn hóa, lịch sử, tự nhiên, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch cao cấp.

Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, hai tháng đầu năm 2024, thành phố đón 1,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 370.000 lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Việc hợp tác cùng các ngôi sao, người nổi tiếng làm đại sứ du lịch là xu hướng của các điểm đến trong khoảng hai năm gần đây. Cách làm này trong ngành du lịch được chứng minh là có hiệu quả, điển hình như Taylor Swift hay BTS. Một nghiên cứu từ Đại học Havard chỉ ra người nổi tiếng tác động "đáng kể" đến quyết định du lịch của du khách, giúp lượng bán sản phẩm cao hơn 4% so với đối thủ cạnh tranh.

Tú Nguyễn