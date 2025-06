Đà Nẵng mở rộng khu thương mại tự do sau sáp nhập

Thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng khu thương mại tự do để khai thác tiềm năng không gian, liên kết vùng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết thông tin trên tại lễ công bố Quyết định số 1142 của Thủ tướng về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, sáng 22/6.

Theo kế hoạch, ngày 30/6 tới, Trung ương sẽ đồng loạt công bố thành lập 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, Đà Nẵng và Quảng Nam được sáp nhập thành TP Đà Nẵng mới với 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa. Thành phố sau sáp nhập có diện tích hơn 11.859 km2, dân số trên 3 triệu người, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước.

"Mở rộng khu thương mại tự do sau khi hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Quảng Nam là hướng đi chiến lược, nhằm tận dụng tiềm năng không gian, nguồn lực vùng để phát triển một mô hình hiện đại, xanh và bền vững", ông Chinh nói.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định thành lập khu thương mại tự do cho lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá việc thành lập Khu thương mại tự do là dấu mốc quan trọng, không chỉ đối với Đà Nẵng mà còn mở ra mô hình phát triển mới cho cả nước. Ông cho rằng Đà Nẵng - Quảng Nam sau hợp nhất sẽ có tiềm lực mạnh để kết nối các di sản thế giới, liên kết với các khu kinh tế như Chu Lai, Dung Quất, tạo nền tảng cho khu thương mại tự do bứt phá.

Phó thủ tướng đánh giá cao sáng kiến chủ động từ địa phương và kỳ vọng mô hình này sẽ kết nối với nền kinh tế toàn cầu, trở thành cú hích cho tăng trưởng khu vực và quốc gia. Ông nhấn mạnh khu thương mại tự do Đà Nẵng có thể sánh với các hình mẫu như Thâm Quyến (Trung Quốc), Atlanta (Mỹ) và được quy hoạch theo hướng thương mại thế hệ mới, thông minh, tích hợp kinh tế số và kinh tế xanh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng tiết lộ thành phố đang nghiên cứu đề án lấn biển tạo 5 hòn đảo nhân tạo, lấy cảm hứng từ đảo cọ ở Dubai. Đồng thời lưu ý, sau sáp nhập, Đà Nẵng cần phát triển toàn diện, không bỏ quên khu vực miền núi và miền Tây, đặc biệt về hạ tầng, giáo dục, y tế và sinh kế cho người dân.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng gồm 7 khu vực không liền kề, trong đó có khu vực gắn với cảng nước sâu Liên Chiểu đang được xây dựng. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình đầu tiên trên cả nước, có diện tích khoảng 1.881 ha, gắn với cảng Liên Chiểu và gồm 7 khu vực không liền kề, với các chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết việc thành lập khu thương mại tự do là bước đột phá về thể chế, kỳ vọng tạo ra không gian phát triển mang tầm quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược. Thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động, tập trung hoàn thiện hạ tầng, phát triển không gian biển và đề xuất cơ chế vượt trội để sớm vận hành hiệu quả khu này.

Tại buổi lễ, Đà Nẵng đã trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho nhiều tập đoàn lớn như The One Destination, Sun Group, Terne Holdings, BRG, Phương Trang, Liên Thái Bình Dương... với các dự án quy mô hàng trăm hecta tại các khu vực số 5, 6, 7 trong khu thương mại tự do. Ngoài ra, 4 nhà đầu tư khác được thành phố cho phép nghiên cứu dự án và ký kết hợp tác xây dựng hệ thống hải quan thông minh.

Nguyễn Đông