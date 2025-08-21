Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Ba nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma", phục vụ hoạt động rửa tiền, lừa đảo.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 3 người trên cùng 17 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan..

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khám xét trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng.

Một nhóm nghi phạm trong đường dây rửa tiền vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Đây là giai đoạn 2 của chuyên án được khởi tố từ tháng 1. Tại giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 người liên quan, xác định năm 2022-2024, một người đàn ông 36 tuổi, trú Đà Nẵng, đã làm giả căn cước công dân để lập 187 doanh nghiệp, đồng thời giả mạo nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức công chứng nhằm mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản), sau đó bán cho các nhóm tội phạm.

Các tài khoản trên được dùng để luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp như lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, riêng giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Đây là đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở Đà Nẵng, quy tụ nhiều người địa phương. Danh tính các bị can chưa được công bố.

Ngọc Trường