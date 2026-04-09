Đà Nẵng lo sinh kế cho người dân vùng thủy điện

Ngày 9/4, UBND thành phố cho biết đã ban hành Quyết định số 1325 phê duyệt Chương trình sinh kế giai đoạn 2026-2030 cho người dân lưu vực các hồ chứa thủy điện. Chương trình tập trung tạo việc làm, nâng cao kỹ năng sản xuất và ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, 100% hộ dân thụ hưởng sẽ được tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh. Thành phố định hướng phát triển ba nhóm ngành chính gồm: nuôi trồng thủy sản, kinh tế nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái.

Tại khu vực lòng hồ, chính quyền sẽ cung cấp con giống và tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng bè, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đối với lâm nghiệp, thành phố ưu tiên giao khoán bảo vệ rừng cho hộ tái định cư, hỗ trợ trồng cây dược liệu dưới tán rừng và chuyển đổi sang rừng gỗ lớn.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ khai thác cảnh quan lòng hồ để hình thành các tour như chèo thuyền kayak, câu cá và trải nghiệm ẩm thực. Người dân địa phương được hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ để trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ du lịch.

Một thủy điện tại Đà Nẵng đang vận hành. Ảnh: Thiệu Huynh

Kinh phí thực hiện chủ yếu huy động từ quỹ phúc lợi và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thủy điện. Các chủ hồ đập có trách nhiệm phối hợp với địa phương để ký kết hỗ trợ sát nhu cầu thực tế. Cơ quan thuế sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán chi phí và tham mưu chính sách miễn, giảm thuế để khuyến khích xã hội hóa.

Chương trình sinh kế này được triển khai trong bối cảnh miền núi Đà Nẵng vừa trải qua giai đoạn khó khăn do thiên tai. Trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10 và 11/2025, các xã vùng cao và vùng hạ du đã chịu thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông và hoa màu.

Thời điểm đó, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa để cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Dù được đánh giá góp phần giảm đỉnh lũ, việc điều tiết nước và sự biến đổi địa chất sau lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đất sản xuất của người dân vùng lòng hồ.

Nguyễn Đông