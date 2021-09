Đà Nẵng lên 4 phương án cho học sinh đến trường

Tùy vào tình hình dịch bệnh, ngành giáo dục Đà Nẵng dự kiến 4 phương án để cho học sinh trở lại trường từ ngày 15 đến 20/10.

Chiều 29/9, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, cho biết ở phương án thứ nhất, học sinh lớp 9 và 12 sẽ đi học trực tiếp trở lại. Phương án hai, học sinh các khối lớp 12, 9, 6 và 1; phương án ba là học sinh khối THPT và lớp 9, 6, 1; phương án thứ tư là toàn bộ học sinh đi học trở lại. Thời gian thực hiện từ ngày 15 đến 20/10.

Việc áp dụng phương án nào tùy thuộc vào thực tế dịch Covid-19 tại địa bàn và thống nhất với Sở Y tế, được UBND thành phố cho phép. "Dù thời gian hay phương án nào cũng phải đảm bảo quyền lợi cho học sinh và giáo viên", ông Thành nói, cho biết thành phố đang đón học sinh, giáo viên ở các tỉnh, thành không có dịch để chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp.

Tất cả người lớn, trẻ em khi vào Đà Nẵng đều test nhanh Covid-19. Ảnh: Nguyễn Đông

Về việc tiêm vaccine, ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết đến nay 97% giáo viên các trường trên địa bàn đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19, số còn lại chưa tiêm chủ yếu là giáo viên đang mang thai, mắc bệnh nền đặc biệt hoặc ở ngoài tỉnh chưa về kịp.

"Hiện các trường học đã vệ sinh lớp học, sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại. Chương trình học của các em khi đi học tại trường sẽ nối tiếp với kiến thức học trực tuyến từ đầu năm học đến nay. Vấn đề còn lại là chốt thời gian khi nào tổ chức dạy học trực tiếp", ông Linh nói.

Từ ngày 29/9 đến ngày 6/10, UBND TP Đà Nẵng cho phép 17.000 người đang ở các khu vực không có dịch, thuộc 46 tỉnh, thành được trở về thành phố để chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp. Trong đó có hơn 1.400 giáo viên, nhân viên; 7.910 học sinh, học viên; 7.670 người hỗ trợ.

Người trở về Đà Nẵng phải có tên trong danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Riêng người dân ở các tỉnh An Giang, Bình Dương, Đăk Lăk, Đăk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP HCM phải được UBND TP Đà Nẵng xem xét, cho phép về trong đợt tiếp theo khi điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ thuận lợi hơn.

Ngày 29/9, nhiều người diện học sinh, giáo viên vào Đà Nẵng được test nhanh Covid khi qua chốt kiểm soát. Ảnh: Nguyễn Đông

Từ 0h ngày 30/9, Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động sau 2 tháng cách ly xã hội "cao hơn Chỉ thị 16", trong đó có 20 ngày tạm dừng mọi hoạt động và người dân "ở yên trong nhà" để lực lượng chức năng tập trung xét nghiệm toàn dân, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tính từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.914 ca Covid-19 (hôm nay có một ca mắc mới trong khu cách ly). Hiện có 51/56 xã, phường ở Đà Nẵng là vùng xanh. Thành phố đã tiêm vaccine mũi một cho hơn 718.000 người (số cần tiêm cho người trên 18 tuổi là khoảng 800.000 người); hơn 88.000 mũi 2.

Nguyễn Đông