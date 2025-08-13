Đà Nẵng lần đầu đăng cai giải Liên minh huyền thoại quốc tế

Đà NẵngVòng chung kết đầu tiên của giải Liên minh huyền thoại châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn vào ngày 20-21/9.

Giải Liên minh huyền thoại (LMHT) châu Á - Thái Bình Dương (LCP 2025) được Riot Games (đơn vị phát hành tựa game Liên minh huyền thoại) và Carry International ra mắt vào năm 2025. Nó thay thế các giải vô địch quốc gia VCS (Việt Nam), PCS (Đài Bắc) và LJL (Nhật Bản), trở thành giải hạng nhất của LMHT khu vực.

LCP Finals sắp diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 20-21/9 là vòng chung kết đầu tiên của giải. Việc Riot Games chọn Việt Nam là điểm đến cho giải LMHT quốc tế này cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của cộng đồng eSports Việt trong khu vực.

Cung thể thao Tiên Sơn sẽ là nơi diễn ra chung kết mùa giải đầu tiên LCP 2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Sự kiện sẽ quy tụ ba đội tuyển mạnh nhất khu vực, tranh chức vô địch và hai suất dự Chung kết Thế giới 2025. Giải được kỳ vọng thu hút hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến, đồng thời mang lại cú hích cho du lịch và kinh tế địa phương.

Theo đại diện Riot Games, Đà Nẵng đáp ứng các yêu cầu hạ tầng, kỹ thuật và có cộng đồng người chơi nhiệt huyết. Ngoài là một điểm đến mới mẻ cho eSports, thành phố biển còn sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình du lịch kết hợp sự kiện quốc tế.

Trước chung kết, vòng Đột phá (Group Breaker), chốt suất vào bảng Đấu thủ, sẽ diễn ra ngày 15/8 với sự góp mặt của bốn đội: GAM Esports, MGN Vikings (MVKE), SHG và CTBC Flying Oyster. Hai đội thắng sẽ vào bảng trên cùng CFO và Secret Whales (TSW); hai đội thua rơi xuống bảng dưới.

GAM Esports nâng cúp vô địch VCS 2024. Ảnh: GAM Esports

Với ba đại diện góp mặt tại LCP 2025 (GAM, MVKE và TSW), người hâm mộ kỳ vọng các đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu thăng hoa trên sân nhà. Tuy vậy, khả năng cả ba cùng tiến sâu còn phụ thuộc vào phong độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của từng đội, trong bối cảnh giải quy tụ các tên tuổi lớn đến từ Nhật Bản, Đài Loan và khu vực châu Đại Dương.

Vòng chung kết LCP 2025 hứa hẹn thu hút hàng triệu người theo dõi và lượng tương tác cao trên các nền tảng. Không những vậy, sự kiện tại Đà Nẵng còn là dịp hội tụ của người hâm mộ eSports Việt Nam với các hoạt động như cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ, các gian hàng có bán vật phẩm chính hãng của Riot Games...

Thy An