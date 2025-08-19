Đà Nẵng khởi công siêu dự án gần 80.000 tỷ đồng

Với điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng cao thứ hai Việt Nam, dự án Da Nang Downtown do Sun Group đầu tư được kỳ vọng hình thành quần thể giải trí - kinh tế đêm sôi động, sánh ngang Marina Bay Sands (Singapore).

Sáng 19/8, Sun Group phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng khởi công dự án Da Nang Downtown - tổ hợp công viên văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp quy mô gần 77 ha tại khu Công viên Châu Á cũ, vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng. Đây là một trong số 250 dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Da Nang Downtown. Ảnh: Sun Group

Sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown được ví như "trung tâm của trung tâm". Đây cũng là khu đất "kim cương" hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, nơi quy hoạch "sân khấu pháo hoa" tương lai.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng cao 408 m, cao thứ hai Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 (TP HCM), tích hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại và đài quan sát, tạo thành điểm đến "all in one", từ lưu trú, làm việc đến các dịch vụ đẳng cấp. Công trình lấy cảm hứng từ ngũ hành và tà áo dài Việt, phần đỉnh tạo hình ngọn lửa, hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Đà Nẵng.

Tâm điểm của Danang Downtown là khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng Opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm và các phân khu cao tầng và thấp tầng tạo không gian kinh doanh dịch vụ du lịch, không gian mua sắm, được kỳ vọng hình thành quần thể giải trí - kinh tế đêm sôi động, sánh ngang Marina Bay Sands (Singapore)...

Phối cảnh thiết kế dự án Da Nang Downtown. Ảnh: Sun Group

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng Da Nang Downtown được khởi công trong bối cảnh thành phố đang tích cực khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ hàng đầu khu vực. Dự án sẽ không chỉ tạo ra một điểm đến hấp dẫn mà còn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đêm và du lịch cho Đà Nẵng.

Theo ông Minh, dự án có quy mô gần 77 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục quan trọng và được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Đà Nẵng. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của công trình trong bối cảnh thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhất là sau khi hợp nhất địa giới với Quảng Nam.

"Với quy hoạch độc đáo cùng kinh nghiệm của nhà đầu tư Sun Group, chúng tôi tin tưởng Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố, đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa - nghệ thuật cùng bứt phá, Phó chủ tịch Đà Nẵng nói.

Ông đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời kêu gọi sự đồng thuận và ủng hộ từ người dân. Theo ông, sự chung sức của toàn xã hội sẽ giúp Da Nang Downtown sớm hoàn thành, trở thành niềm tự hào của thành phố và khẳng định niềm tin vào thành công của dự án trong tương lai.

Phối cảnh tòa tháp 69 tầng - tâm điểm của tổ hợp siêu dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp. Ảnh: Sun Group

Sau khi hợp nhất Quảng Nam, Đà Nẵng là thành phố rộng lớn nhất Việt Nam, sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới, 2 sân bay, được trợ lực bởi hai siêu quy hoạch "Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam" và "Trung tâm Tài chính quốc tế". Do đó, Danang Downtown là một trong những dự án động lực mới, kích hoạt những dư địa phát triển mới.

"Đây sẽ là điểm đến 24/7 rộn rã âm thanh, ánh sáng, góp phần đánh thức kinh tế đêm, để Đà Nẵng là "thành phố đáng sống - đáng thức", với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách", ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, nói và kỳ vọng công trình sẽ sánh ngang với những tổ hợp vui chơi giải trí đêm nổi tiếng tại Thượng Hải, Hongkong (Trung Quốc), Singapore để "đưa Đà Nẵng vươn tầm thành phố quốc tế".

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung phát biểu tại lễ khởi công Da Nang Downtown. Ảnh: Sun Group

Theo chủ đầu tư dự án, cùng với Sun World Ba Na Hills, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, dự án này sẽ góp phần đưa thành phố phát triển vươn tầm, ghi danh Top điểm đến châu Á và hướng tới vị thế một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh.

Nguyễn Đông