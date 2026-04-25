Đà Nẵng khởi công 'siêu cảng' container 2 tỷ USD

Dự án bến cảng container Liên Chiểu với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành cửa ngõ trung chuyển quốc tế lớn nhất miền Trung.

Sáng 25/4, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo TP Đà Nẵng và liên danh nhà đầu tư đã nhấn nút khởi công dự án "Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng Container Liên Chiểu", dưới chân đèo Hải Vân (phường Hải Vân).

Dự án hạ tầng hàng hải có quy mô vốn lớn kỷ lục tại Đà Nẵng, với gần 2 tỷ USD (khoảng 45.268 tỷ đồng). Siêu dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 172 ha. Điểm nhấn là hệ thống 8 bến container có tổng chiều dài cầu cảng lên đến 2.750 m.

Theo thiết kế, cảng có khả năng tiếp nhận các siêu tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, trọng tải lên đến 200.000 DWT (tương đương sức chở 18.000 TEU). Ngoài ra, dự án còn bố trí riêng bến sà lan cho tàu 5.000 tấn để tối ưu hóa việc phân phối hàng hóa bằng đường thủy nội địa, giúp giảm giá thành logistics - vốn đang là điểm nghẽn của kinh tế miền Trung.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, dự án là "đòn bẩy" chiến lược để thành phố bứt phá, không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái logistics liên hoàn mà còn tách bạch hoàn toàn giao thông cảng biển khỏi khu vực đô thị và du lịch, mở rộng không gian phát triển bền vững.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco, nói dự án sẽ mang lại những giá trị kinh tế - xã hội thiết thực, như tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đồng thời đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Nhà đầu tư khẳng định sẽ ứng dụng công nghệ tự động hóa từ đối tác Hà Lan để xây dựng mô hình "Cảng xanh - Cảng thông minh", đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường và hiệu quả vận hành của thế giới.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc định vị cảng Liên Chiểu là "tài sản quốc gia", mắt xích trọng yếu trong hạ tầng hàng hải quốc tế. Ông nhấn mạnh, khi hoàn thành, siêu dự án này sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ vận tải biển toàn cầu, đồng thời đóng vai trò then chốt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng phải khẩn trương hoàn thiện các hạ tầng dùng chung và hệ thống giao thông kết nối đồng bộ (đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không) để cảng Liên Chiểu phát huy tối đa hiệu quả. "Thành công của nhà đầu tư tại dự án trọng điểm này cũng chính là thành công của thành phố và quốc gia", ông Phạm Gia Túc nói.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, nằm tại vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế và là điểm kết thúc của Hành lang Kinh tế Đông - Tây, hứa hẹn tạo nên sự thịnh vượng mới cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Khi bến cảng container Liên Chiểu khi đi vào hoạt động sẽ giảm tải cho cảng Tiên Sa, giải quyết bài toán giao thông đô thị cho trung tâm thành phố.