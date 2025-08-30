Đà Nẵng khởi công nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế

Nhà ga hàng hóa được thiết kế với công suất 100.000 tấn mỗi năm, nằm trong kế hoạch nâng cấp hạ tầng sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Sáng 30/8, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng nhà ga hàng hóa tại khu đất phía Bắc nhà điều hành, nhằm tăng năng lực logistics khu vực miền Trung.

Lễ động thổ dự án xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Anh

Theo quyết định phê duyệt ngày 14/8, công trình có tổng diện tích hơn 24.600 m2, trong đó 14.206 m2 dành cho nhà ga, phần còn lại là khu vực xếp dỡ và bãi đỗ xe. Tổng mức đầu tư khoảng 631 tỷ đồng (tương đương 24 triệu USD), do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án được thiết kế với công suất 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến đạt mức này vào năm 2030. Thời gian thi công kéo dài từ quý IV/2025 đến quý IV/2026, nằm trong kế hoạch nâng cấp hạ tầng sân bay Đà Nẵng, cùng với mở rộng nhà ga hành khách T1 và phát triển khu vực phía Bắc.

Lãnh đạo sân bay cho biết nhà ga mới không chỉ giúp tăng khả năng tiếp nhận, xử lý hàng hóa mà còn góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và kết nối kinh tế của Đà Nẵng với các thị trường trong và ngoài nước.

Công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 23 Đảng bộ TP Đà Nẵng và chào mừng Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Đông