Đà Nẵng hợp tác VNPAY tăng trải nghiệm số cho du khách

Đà Nẵng phát triển giải pháp thanh toán số của VNPAY để nâng cao trải nghiệm du lịch cho khách quốc tế.

Tại Hội nghị kích cầu du lịch Đà Nẵng 2025 với chủ đề "Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới", ngày 15/8, thành phố Đà Nẵng và VNPAY hợp tác giới thiệu giải pháp thanh toán số - du lịch số cho du khách nước ngoài.

Du khách quốc tế tham quan gian hàng của VNPAY tại Hội nghị Kích cầu du lịch Đà Nẵng 2025. Ảnh: VNPAY

Giải pháp thanh toán số - ứng dụng VNPAY cho phép khách quốc tế dễ dàng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại nước ngoài, liên kết thẻ thanh toán quốc tế và thực hiện giao dịch qua mã VNPAY-QR tại nhiều điểm bán địa phương. Với giao diện tiếng Anh thân thiện, ứng dụng hỗ trợ mọi dịch vụ từ mua sắm đến giải trí trên nền tảng duy nhất, giúp khách không cần đổi tiền mặt hay thực hiện các thủ tục phức tạp. Điều này không chỉ nâng cao sự hài lòng, còn khuyến khích họ quay lại và giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hiện đại.

Ngoài việc cải thiện trải nghiệm cho khách, VNPAY đồng hành cùng các doanh nghiệp tại Đà Nẵng trong quá trình chuyển đổi số thanh toán thông qua giải pháp VNPAY-QR. Giải pháp này giúp các doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng quốc tế, tăng hiệu quả kinh doanh và đáp ứng xu hướng thanh toán điện tử toàn cầu. Khi giao dịch nhanh gọn hơn, khách quốc tế sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, góp phần tăng doanh thu và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Trần Mạnh Nam, Giám đốc khối doanh nghiệp VNPAY nhận định, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang tăng mạnh, kéo theo nhu cầu thanh toán nhanh chóng và an toàn ở mọi điểm dịch vụ. "Giải pháp của VNPAY cho phép du khách sử dụng số điện thoại và thẻ quốc tế của mình, giảm tối đa các thủ tục trung gian. Đồng thời, hợp tác với doanh nghiệp địa phương cũng giúp số hóa toàn bộ quy trình thanh toán và quản lý", ông Nam nói rõ.

Sự kết hợp giữa giải pháp thanh toán số cho du khách quốc tế và VNPAY-QR dành cho doanh nghiệp đang tạo một nền tảng dịch vụ thống nhất. Theo đại diện VNPAY, điều này giúp Đà Nẵng vừa giữ chân khách đã đến, vừa thu hút thêm du khách mới, củng cố vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực.

Thanh Thư