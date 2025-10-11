Đà Nẵng hợp tác Grab thúc đẩy chuyển đổi số

TP Đà Nẵng và Grab Việt Nam ký hợp tác 5 năm, ứng dụng công nghệ trong giao thông, quảng bá du lịch, nâng cao kỹ năng số, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Đại diện hai bên đã ra mắt kế hoạch về xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số tại Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) ngày 10/10.

Kế hoạch dựa trên Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác bao gồm ba lĩnh vực chính: ứng dụng công nghệ trong giao thông, quảng bá du lịch và tăng cường kỹ năng số cho cộng đồng.

Đại diện UBND TP Đà Nẵng và Grab Việt Nam tại buổi ra mắt kế hoạch 2025-2026. Ảnh: Grab

Trong lĩnh vực giao thông, hai bên phối hợp nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin, hình ảnh giao thông sau mưa bão ứng dụng dữ liệu lớn, đồng thời triển khai sáng kiến về an toàn như "Đã uống rượu bia thì không lái xe". Đà Nẵng cũng tạo điều kiện để Grab hỗ trợ chuyển đổi số cho các loại hình vận tải truyền thống, giúp doanh nghiệp và tài xế tăng thu nhập thông qua nền tảng số.

Với du lịch và ẩm thực, Grab dự kiến triển khai các sáng kiến số hóa chương trình "Food tour Đà Nẵng", hỗ trợ các cơ sở ẩm thực nhỏ ứng dụng công cụ trực tuyến để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời đồng hành tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội lớn của thành phố.

Trong lĩnh vực giáo dục và xã hội, Grab sẽ đồng hành các trường đại học trên địa bàn trong việc trang bị kiến thức về nền tảng số, công nghệ, tăng cường kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho sinh viên. Hai bên sẽ phối hợp tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người lao động địa phương, đặc biệt là lao động nữ; triển khai các sáng kiến về môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Trước đó, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên diễn ra tại Đà Nẵng ngày 22/9, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công - tư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở địa phương. Thỏa thuận có hiệu lực 5 năm, hai bên sẽ đồng hành trong lộ trình phát triển kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Đại diện UBND TP Đà Nẵng và Grab Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số. Ảnh: Grab

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, cho biết từ khi có mặt tại Đà Nẵng năm 2016, doanh nghiệp liên tục hoàn thiện dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về di chuyển, ăn uống, mua sắm tiện lợi, an toàn cho người dân địa phương. Hãng cũng chú trọng mở rộng cơ hội sinh kế và góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch. "Thỏa thuận hợp tác này là bệ phóng để chúng tôi tiếp tục tạo ra tác động tích cực, gắn bó chặt chẽ hơn với cộng đồng và thị trường địa phương", ông nói.

Giai đoạn 2025-2026, hai bên sẽ ưu tiên triển khai các hoạt động cụ thể như tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch, phát động cuộc thi ứng dụng AI cho sinh viên, tổ chức hội nghị thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và trồng cây xanh tại rừng phòng hộ Phú Ninh.

Grab từng phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng tổ chức trao giải "Quán Trứ danh" cho gần 70 quán ăn địa phương, ra mắt quầy thông tin Grab tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đơn vị lắp đặt hơn 130 ghế đá cùng trạm trải nghiệm công cộng, giúp du khách thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ.

Thái Anh