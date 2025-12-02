Đà Nẵng giải thích đề nghị đổi thuật ngữ 'xả lũ'

Thành phố Đà Nẵng cho rằng cụm từ "xả lũ" chưa phản ánh đúng bản chất kỹ thuật nên đề xuất thay bằng "điều tiết qua tràn xả sâu" trong Quy trình 1865 để đảm bảo chính xác và dễ hiểu.

Tại họp báo chiều 2/12, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết kiến nghị đã được gửi Thủ tướng ngày 4/11 kèm báo cáo thiệt hại sau đợt ngập sâu ở hạ du Vu Gia - Thu Bồn. Trước đó một ngày, khu vực này ngập ba lần trong hơn 5 tuần, có nơi sâu 2,5 m.

Theo ông Tý, Đà Nẵng đề nghị điều chỉnh các điều 28, 30, 31 và 34 của Quy trình vận hành liên hồ chứa Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865), thay cụm từ "xả lũ" bằng "điều tiết qua tràn xả sâu". Ông cho rằng thuật ngữ mới phản ánh đúng cách vận hành của hồ thủy điện và thống nhất hơn trong văn bản hành chính.

Ông giải thích Quy trình 1865 chia vận hành mùa lũ thành ba giai đoạn. Giai đoạn một, khi có dự báo mưa lớn, hồ hạ mực nước để đón lũ. Giai đoạn hai, khi nước về tăng nhanh và hạ du dâng, hồ duy trì mực nước bằng cách xả ra lượng tương đương lượng vào. Giai đoạn ba, khi xuất hiện đỉnh lũ và cần giảm áp lực cho hạ du, hồ giảm lượng xả xuống thấp hơn lượng nước về.

"Cả ba giai đoạn đều vận hành qua tràn xả sâu, vốn có nhiệm vụ điều tiết lũ, nên cần dùng chung một thuật ngữ để tránh hiểu khác nhau", ông nói.

Ông Trương Xuân Tý trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Đông

Phó giám đốc Sở cũng nêu hạn chế lớn của các hồ ở Đà Nẵng là dung tích phòng lũ nhỏ. Trong đợt lũ vừa qua, ba hồ A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 phải đón gần 1 tỷ m3 nước, trong khi tổng dung tích phòng lũ tối đa chỉ hơn 264 triệu m3. Thành phố sẽ kiến nghị tăng dung tích phòng lũ và yêu cầu hạ mực nước hồ sớm theo dự báo để nâng khả năng cắt lũ.

Ông Tý cho biết Đà Nẵng ghi nhận hơn 2.000 mm mưa chỉ trong ba đợt cao điểm tháng 10 và 11, gần bằng lượng trung bình cả năm (2.400 mm);/. Lượng mưa dồn dập khiến hệ thống thoát nước quá tải và làm tăng mức độ rủi ro thiên tai.

Để bảo đảm an toàn lâu dài, thành phố sẽ xây dựng đề án ổn định dân cư vùng núi. Các địa phương lựa chọn vị trí phù hợp, mời chuyên gia khảo sát để bố trí tái định cư bền vững. Thành ủy yêu cầu các công việc này hoàn thành trong quý I/2026.

Phố cổ Hội An, nằm ven sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn), ngập lụt nhiều ngày từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Nguyễn Đông