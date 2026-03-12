Đà Nẵng duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch hơn 6.600 ha ven sông Hàn và bờ Đông

Đà Nẵng duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông, quy mô khoảng 6.675 ha, nhằm bổ sung dân số và tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông, tỷ lệ 1/2.000. Nội dung điều chỉnh tập trung bổ sung chỉ tiêu dân số và rà soát quỹ đất phục vụ phát triển đô thị.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch gồm một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn; toàn bộ phường Hải Châu, An Hải và Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà). Tổng diện tích khoảng 6.675 ha, đồng thời dự kiến mở rộng ranh giới nghiên cứu khu vực ven biển thêm khoảng 1 ha.

Theo UBND thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án liên quan đến Kết luận 77 của Bộ Chính trị về xử lý các dự án, đất đai có sai phạm tại một số địa phương.

Trung tâm hành chính của TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong đó có dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước rộng 181 ha (The Sunrise Bay). Dự án này kéo dài nhiều năm và hiện nhiều khu vực vẫn chưa được phát triển. Thành phố dự kiến bổ sung chỉ tiêu dân số cho khu đô thị này theo Nghị quyết 64 của Chính phủ nhằm tạo cơ sở tiếp tục triển khai.

Ngoài Đa Phước, Đà Nẵng cũng rà soát, bổ sung chỉ tiêu dân số với các dự án tương tự đã hoàn thiện pháp lý, đồng thời đảm bảo cơ sở quy hoạch để triển khai các dự án nhà ở xã hội theo cơ chế thí điểm của Quốc hội.

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, thành phố cũng rà soát các khu đất trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và các khu đất cho thuê đã hết hạn để chuyển sang mục đích hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và không gian công cộng. Một số khu đất có thể được quy hoạch làm nhà ở phục vụ tái định cư, di dời người dân để mở rộng trường học và hạ tầng xã hội tại các khu vực đông dân cư.

Quy hoạch cũng cập nhật hành lang bảo vệ bờ biển và rà soát, bổ sung các vị trí bến thủy nội địa. Đồng thời, thành phố xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu tầng cao với một số lô đất giáo dục theo quy định mới về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án đô thị.

Trước đó, trong quá trình thực hiện Kết luận 77 và Nghị quyết 170 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc các dự án, Đà Nẵng đã rà soát 2.035 dự án, cơ sở nhà đất có khó khăn. Đến cuối năm 2025, thành phố đã xử lý 1.954 trường hợp, đạt hơn 96%. Một số dự án vẫn đang tiếp tục được tháo gỡ, trong đó có Khu đô thị quốc tế Đa Phước - dự án từng đình trệ nhiều năm và phần lớn diện tích vẫn chưa được phát triển.

Phương Uyên